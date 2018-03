ADR-Biergerbüro a Fleeschiergaass suergt fir Opreegung (07.03.2018) D'Noperschaft vun der Fleeschiergaass krut Zouwuess. D'Alternativ Demokratesch Partei mécht hei hir Dieren op.

Fréier war eng Bijouterie am Gebai. D'Claudine Konsbruck vun der Stater CSV war mësstrauesch ginn. Dierf eng Partei um Rez-de-Chaussée vun enger Geschäftsstrooss e Büro opmaachen?



Hir Doutë goufe confirméiert. D'Stad Lëtzebuerg hätt sech e Reglement ginn, dat politesch Büroen um Rez-de-Chaussée vun Haiser am Secteur protegé vun der Alstad verbitt, sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer am RTL-Interview.





Et geet ëm en Artikel aus dem PAP vun der Stad Lëtzebuerg. Mécht e Commerce um Rez-de-Chaussée seng Dieren zou, muss en duerch e Commerce ersat ginn. Dat wär esou festgehale ginn, fir d'Stad lieweg ze halen, erkläert d'Lydie Polfer.



D'Stater ADR verstéisst géint dat Reglement. De Proprietär vum Gebai, an deem d'ADR am Rez-de-Chaussée e sougenannte ''Biergerbüro'' opgemaach huet, kritt geschwënn e Bréif, esou d'Stater Buergermeeschtesch.



De Roy Reding vun der ADR huet de Journaliste vu Radio an Télé confirméiert, dass een dat Gesetz net respektéiere wëll. A wann et um Enn e Riichter ass, deen decidéiere muss.