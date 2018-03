D'Piratepartei an d'PID, also d'Partei fir integral Demokratie, sinn sech eens ginn iwwert eng Allianz en vue vun de Chamberwalen am Hierscht.

RTL-Informatiounen no souze béid Säiten e Mëttwoch beieneen a konnten do eng gemeinsam Linn definéieren, déi et erlaabt, zesummen an d'Walen ze goen, ënnert dem Numm an dem Logo vun de Piraten.Eng 10 bis 20 PID-Membere wäerten deemno op der Pirate-Lëscht kandidéieren, dorënner am Norden de fréieren Député-Maire Jean Colombera.D'nächst Woch kënnt de Projet zum Vott an der Parteileedung vun der Piratepartei. Do dierft dat Ganzt awer gutt geheescht ginn.An engem Schreiwes vun der PID un hir Memberen, dat eis virläit, ass ze liesen: "Wee sech an der Politik auskennt, weess, dass et just deene grousse, respektiv méi etabléierte Parteien déngt, wa kleng a méi nei Parteie sech géigesäiteg Wielerstëmme streideg maachen, wat absolut sënnlos ass, wann d'Ziler souwisou déi selwecht sinn. Eng Kooperatioun vun deene Parteien ass also eng vill méi logesch Alternativ.“

An den nächsten Deeg gëtt dann och e Schreiwes vun der PID virbereed, an deem d'Modalitéite vun der Kooperatioun tëscht béide Säite festgehale ginn.



D'Schreiwes vun der PID:

Léif Memberen an Aktivisten,

Wéi verschiddener vun iech villäicht wëssen, huet de President vun der PID sech an de leschte Wochen mat de Vertrieder vu verschiddenen anere Parteie getraff.

Den Zweck dovunner war erauszefannen, mat wéi enge Parteien eng Zesummenaarbecht méiglech wier.

Wëssend​ wéi entscheedend d'Chamberwalen 2018 fir onst Land a seng Bierger sinn, ass et fir ons esou wichteg ewéi ni, den etabléierte Parteien Widderstand ze leeschten.

Dëst ass just méiglech wann déi Parteien, déi op Basis vun hirer Philosophie, an hirem Walprogramm zum gréissten Deel op enger Linn leien, zesumme schaffen, fir dem Land a senge Bierger eng wierdeg Alternativ bidden ze kënnen.

Gëschter um 21.3.2018, hunn sech also de Comité vun der PID, an de Comité vun der Piratepartei getraff. Mir hunn ons Programme verglach, e puer kleng Steng aus dem Wee geraumt, an entscheet, zesummen als staark Eenheet an d'Walen 2018 ze goen.

Keng vun deenen zwou Parteien verléiert seng Identitéit, oder seng Souveränitéit.

Ween sech an der Politik auskennt, weess, dass et just deene grousse, respektiv méi etabléierte Parteien déngt, wa kleng a méi nei Parteien sech géigesäiteg Wielerstëmmen streideg maachen, wat absolut sënnlos ass wann d'Zieler sou wéi sou déi selwecht sinn. Eng Kooperatioun vun deene Parteien ass also eng vill méi logesch Alternativ.

An den nächsten Deeg gëtt e Schreiwes virbereede, an deem d'Modalitéiten vun der Kooperatioun vun PID a Piratepartei festgehale ginn.

Evident ass, dass och d'Press, den Dag vum Ënnerschreiwen vun dem Vertrag, op dëst erfreelecht Evenement invitéiert wäert ginn.

Trotzdeem wäerte mir iech perséinlech informéieren, soubal alles an dréchenen Dicher ass.

Mir hoffen dass dir iech mat ons iwwert dës positiv Evolutioun freet, an dass är Hoffnung op eng Verbesserung an der Lëtzebuerger Politik doduerch gestäerkt gëtt.

Mat aller bechte Gréiss,

Am Numm vum Comité vun der PID,

Christian Isekin

President