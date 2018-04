RTL-Informatiounen no huet de Proprietär vum Gebai an deem d'Alternativ Demokratesch Reformpartei d'Raimlechkeeten um Rez-de-Chaussée gelount hat, der Partei via Bréif matgedeelt, si misst d'Lokalitéit verloossen. Den ADR-Deputéierte Roy Reding huet RTL dat per Mail confirméiert.

Ufanks wollt d'ADR do e Biergerbüro opmaachen. Séier war kloer: dat ass net konform mam PAP vun der Lëtzebuerger Alstad. Dee gesäit vir, dass e Commerce muss duerch e Commerce ersat ginn. Hei an der Fleeschiergaass war virdrun eng Bijouterie. E Biergerbüro also keen adequaten Ersatz. De 7. Mäerz hat d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer annoncéiert, si géif dem Proprietär vum Gebai e Bréif schreiwen.



De Roy Reding a seng Partei wollten awer op kee Fall eraus. "Am Noutfall verkafe mer hei Loftballonen a Fläschenëffner" - dat war d'Ausso virun e puer Wochen. Et hatt net laang gedauert, dunn houng an der Fënster vun der ADR effektiv en Schëld mat der Opschrëft ''Fanshop''.



An Tëschenzäit krut awer och de Proprietär säi Bréif vun der Stater Gemeng, dat gouf am Gemengerot confirméiert. De Proprietär, eng société anonyme, huet doropshin d'Partei gefrot, d'Lokalitéiten nees ze verloossen. Op Nofro huet de Roy Reding eis dat also per Mail confirméiert an och geschriwwen, dass d'ADR-Dieren zoumécht, fir dem Proprietär keng Problemer ze maachen.



Déi kuerz Präsenz vun der ADR an der Fleeschiergaass geet domat séier op en Ënn.