Uganks der Woch war et d'Confirmatioun, dass hei am Land déi zweet Präsens vun engem Wollef konnt nogewise ginn.





Hybrid-Wëllef - De Reportage vum Monique Kater



E Wollef schéngt awer nach laang kee Wollef ze sinn. Dat huet op d'mannst emol eng Analyse vun engem Laboratoire zu Hamburg erginn. Echantillone vun Déieren, déi a Frankräich vun engem Wollef gerass gi sinn, goufe mat den Donnéeë vun 2.000 Hënn, Wëllef, Schakalen a Fiiss verglach. D'Fuerscher koumen zur Conclusioun, dass Wollef nach laang net Wollef ass. Bei ville Prouwen hätt een nämlech net kënne feststellen, dass et sech ëm e rengrassege Wollef géif handelen, sou d'Fuerscher vum spezialiséierte Labo vun Hamburg géintiwwer RTL. En Deel vun deene geneteschen Analysen hätt wuel op de Wollef gepasst, den aneren Deel awer op en normalen Hond. Rieds geet vun engem Hybrid-Wollef. D'Fransousen haten doropshin eng Konter-Expertise maache gelooss. An och hei koum en ähnlecht Resultat eraus.Wéi et op Nofro beim Labo fir forensesch Genetik a Rechtsmedezin zu Hamburg heescht, hätte rezent Etüden erginn, dass a ganz Europa de Grad u sougenannten Hybrid-Wëllef an d'Luucht gaangen ass. Et misste sech elo Spezialisten mat där Entwécklung ausernee setzen, sougenannten Verhalensbiologen, déi de Wollef an den Hond gutt kennen. Den Hybrid-Wollef géif sech nämlech anescht behuelen wéi e richtege Wollef an och anescht wéi en Hond. Si géife méi no bei d'Haiser kommen oder bei d'Ställ, sou nach di Responsabel vum Labo. D'Politik sollt jiddwerfalls dem Mënsch seng Ängschten eescht huelen a sech mat dësem Thema beschäftegen.E Mëttwoch hat d'Naturverwaltung drop higewisen, dass méi Schof vun Hënn gerass ginn, wéi vun engem Wollef. Wann e Wollef e Schof frësst, wier dat éischter eng Exceptioun wéi den Normalfall.