Den Internationalen Dag vun der Hämophilie - Ben Frin (16.04.2018) Hämophilie ass eng vun de sougenannte rare Krankheeten. Hei zu Lëtzebuerg sinn nëmmen 20 Patiente bekannt.

Um Méindeg ass den internationalen Dag vun der Hämophilie, fréier och „Bludderkrankheet“ genannt. D'Blutt vun de betraffene Patiente gerënnt bei dëser Krankheet net oder manner séier. Eng Bluddung kann also net oder nëmme schwéier gestoppt ginn. Et ass eng rar Krankheet, weltwäit sinn nëmmen 175.000 Fäll enregistréiert, zu Lëtzebuerg der nëmmen 20.





Internationalen Dag vun der Hämophilie - Ben Frin



Besonnescht geféierlech sinn ënnerlech Bluddungen am Gehir oder an de Gelenker, déi am schlëmmste Fall zu permanente Behënnerunge kënne féieren. Hautdesdaags gëtt et gutt Medikamenter, mat deenen e bal normaalt Liewe fir di Betraffe méiglech ass. De Loïc Beurlet huet selwer Hämophilie an hien zielt, dass et besonnesch a senger Kandheet schwéier fir hie war, mat der Krankheet ëmzegoen:

De Loïc Beurlet schwätzt als betraffene Patient