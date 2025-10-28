Unerkennung vum Staat Palästina ass wichteg, "mä dat eleng geet net duer"
En Dënschdeg de Mëtteg huet den Ausseminister Xavier Bettel an der Chamber seng Deklaratioun iwwer d'Aussepolitik gemaach.
"Et ass wichteg, datt d'Unerkennung vum Staat Palestina komm ass, mee dat eleng geet net duer. De Neiopbau ass extreem wichteg," huet den Ausseminister Xavier Bettel en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber bei senger Deklaratioun iwwert d'Aussepolitik betount.
Den Noen Osten ass natierlech ee vun de grousse Sujeten um Krautmaart an de Vizepremier huet annoncéiert, datt een op nationalem Niveau wéilt agéieren an ënnert anerem den Import vu Produiten aus de Kolonien wéilt verbidden an eng juristesch Basis schafen, fir en nationaalt Arees-Verbuet géint Persoune wéi de Minister Smotrich a Ben Gvir kënnen ze deklaréieren.
Donieft huet hien och ënnerstrach, datt et wichteg wier, datt d'EU bei der Ëmsetzung vum Friddensplang involvéiert wier.