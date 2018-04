An där Zäit kënnt et ëmmer nees zu Behënnerungen op der Bréck, dat vun der Lëtzebuerger-Däitscher Grenz un. Et ass och dowéinst mat Problemer am Trafic ze rechnen.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Le service d'entretien et de sécurité autoroutiers allemand procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de l'ouvrage d'art frontalier «Sauertalbrücke» du 2 mai au 30 juin 2018.

Barrages et déviations

À partir du mercredi 2 mai 2018 jusqu'à la fin des travaux, le barrage suivant est mis en place:

• l'autoroute A1 est rétrécie à hauteur de la frontière à une voie de circulation par sens pendant l'ensemble de la durée du chantier.

Des perturbations du trafic sont attendues lors des pointes matinales en direction du Luxembourg et lors des pointes en soirée en direction de l'Allemagne.