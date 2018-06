X

“Relève de la Garde” virum Palais (22.06.2018) D’Festivitéite ronderëm Nationalfeierdag sinn e Freideg ugaangen. Den offiziellen Optakt war um 16 Auer mat der “Relève de la Garde” - Ambiance-Biller.



D'groussherzoglech Koppel gouf e Freideg den Owend fir 18 Auer an der Fiels erwaart. Wéi gewinnt besicht si all Joer eng aner Uertschaft am Land: D’lescht Joer war et Beetebuerg, d’Joer virdru war et Ëlwen a virdru Munneref oder nach Rouspert.Dëst Joer war et wéi gesot d’Fiels an dat hat eng gewësse Symbolik. D’Uertschaft am Mëllerdall ass no der Haaptstad déi, wou den Undeel un Auslänner dee gréissten ass. Mat der Visitt an der Fiels gouf op dat gutt Zesummeliewen hei am Land opmierksam gemaach. Dat e puer Méint viru Chamberwalen an am Kontext vun engem Walkampf, dee méi wéi gewinnt identitär a souguer reaktionär Elementer a sech huet.D’Zesummeliewen oder d’sozial Kohäsioun sinn Themen, déi vun enger Rëtsch Politiker schonns als wichtegste Sujet vum Walkampf deklaréiert goufen.Zeréck zum Programm: Nom Cortège an der Fiels an der Visitt vun e sëlleche Monumenter an Haiser goungen op der Bleech-Plaz d’Festivitéite lass.Um 19.30 Auer huet d’groussherzoglech Koppel d’Fiels erëm verlooss.