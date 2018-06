VIDEO: De Bob Geldof am RTL-Interview (26.06.2018) Zanter Jore setzt de fréiere Museker sech ënnert anere mat der Organisatioun vun de Live Aid-Concerte fir eng gerecht Welt an.

Invitéiert ware renomméiert Personnagen aus deem Secteur. De Star-Invitéeë war de Sir Bob Geldof.



Zanter Jore setzt de fréiere Museker sech, ënnert anere mat der Organisatioun vun de Live Aid-Concerte, fir eng gerecht Welt an. D'Finanzplaz däerf d'Aen net virun der Aarmut zoumaachen, sot de Bob Geldof en Dënschdeg am RTL-Interview. Virun allem virun der Aarmut an Afrika:



Bob Geldof: "Mäi Message fir si ass, dass Afrika nëmmen 8 Meile vun Europa fort ass. De räichsten an den äermste Kontinent. De Grond wisou esou vill Mënschen den Ament am Mir stierwen ass, well mir räich sinn an si aarm. Wann een domat well ophalen, muss een d' Afrikaner respektéieren. Den Euro misst e Plang fir Afrika entwéckelen, ewéi d'Angela Merkel en elo freet. Da kenne mir mateneen handelen. Ee Land an Afrika vu 54 huet d'Gréisst vun Europa. Eent!"