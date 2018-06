Et ass déi gréisste baussescht Foire zu Lëtzebuerg: D'Foire Agricole, déi e Freideg de Mëtteg zu Ettelbréck hir Dieren opgemaach huet.An den Däichwisen dréit sech bis e Sonnden alles ronderëm d'Landwirtschaft, eng 300 Exposante sinn dëst Joer dobäi, dat geet vun de Fleeschproduzenten, déi hir Déieren ausstellen, iwwert Informatioun- a Verkafsstänn vu lokale Produkter, Virféierungen mat Päerd a Kutschen, bis hin zu landwirtschaftleche Maschinnen. D'Foire ass nach bis e Sonnden op.Wéi all Joer ginn et nees eng Rei Evenementer op der Foire Agricole, dorënner eng After-work-Party e Freideg den Owend, eng Demonstratioun vun de Maschinnen de ganze Samschdeg iwwer, e Barbecue mat de Politiker oder d'Table ronde "Fro de Bauer", déi e puer Mol iwwert de ganze Weekend verdeelt organiséiert gëtt an een de Baueren froe ka stellen.

