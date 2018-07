© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

D'Marielle Hilgert um RTL-Mikro (16.07.2018)

Déi nei Menace gesinn an awer och bal traditionell warnen. D'Geforen duerch Ëmweltgëfter laueren iwwerall: am Iessen, a Baumaterialien, a souguer am Plomp fir den Zant. Dofir gëtt d'Organisatioun Akut net midd ëmmer erëm virun de gesondheetleche Schied ze warnen, déi Pestiziden, Elektrosmog a sougenannten hormonaktiv Chemikalië verursaachen. Ma virun allem beim Engagement vum Gesondheetsministère géif et nach Loft no uewe ginn, esou d'Ëmweltassociatioun.