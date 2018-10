X

Neien Akafszenter - 11 Millioune Clienten d'Joer? (10.10.2018) Den Aarbechts-Rhythmus impressionnéiert. An net emol 200 Deeg soll d'Ouverture sinn.

Souguer e Mëttwoch während der Straussfeier, huet d'Gejiips vun den Trennscheiwen an d'Blëtzer vun de Schweessapparater der Kulisse hire Stempel opgedréckt.Deen neien Akafszenter soll eng Referenz, fir d'Groussregioun ginn. Vill Dagesliicht, hell, iwwersichtlech Galerien a Forme vun enger Ellipse, wou d'Faarf Wäiss dominéiert. Lieweg, kreativ, dynamesch, wou ee sech wuel fillt. Akafen als Erliefnes.E Verkafs-Magnéit soll et ginn. 30% vun deenen 140 Geschäfter hu sech bis elo nach net an der Groussregioun néiergelooss. An et bleift nach Spillraum fir weider Iwwerraschungen. Den Appetit ass op jidder Fall: ganz Grouss.