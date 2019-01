Géint 10.30 Auer koum et op der Streck tëscht Garnech an dem Wandhaff zu engem Accident.

X

De Chauffer, deen an Direktioun Garnech ënnerwee war, hat d'Kéier verpasst an ass ongebremst mat sengem Won iwwert e Rampli ewech geflunn. Den Auto krut 4 Beem ze paken, 2 dovun sinn duerch de relativ heftegen Opprall ëmgefall, an ass duerno an engem Bësch un d'Hale komm.De Mann koum uerg verwonnt an d'Spidol. D'Streck war wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte fir ronn 40 Minutte gespaart.