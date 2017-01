© RTL (Archiv)

Déi Flüchtlingen, déi en Donneschdeg an de Foireshalen openee lassgaange waren an domat e gréissere Policeasaz ausgeléist haten, hunn hei am Land näischt verluer a mussen an déi Länner ausgewise ginn, wou si fir d'Éischt registréiert goufen. 12 Leit wieren no de brutalen Ausenanersetzungen an d'Wanteraktioun gefouert ginn, fir d‘Familljeclanen ze trennen. Do géifen se awer net higehéiere, sot d'Corinne Cahen am RTL Interview.



Corinne Cahen: Déi richteg Plaz fir déi Leit do ass nees an déi Länner geschéckt ze ginn, wou si hire Fingerprint gemaach hunn. Et si quasi alleguer Dubliner, dat heescht, där déi schonn enzwousch anescht, an engem anere Land, d'Demande d'Asyl gemaach hunn. An dofir mussen déi elo esou séier wéi méiglech zeréck geschéckt ginn. Hir Plaz ass am Fong net hei zu Lëtzebuerg, hir Plaz ass do, wou si hir Asyldemande gemaach hunn. Och wa se vläicht weder do nach hei iergendwéi eng Erfollegschance hunn, fir iwwerhaapt Asyl ze kréien. Mä déi Leit hunn am Fong näischt hei verluer an dofir musse si esou séier wéi méiglech d'Land nees verloossen.

Dat seet d'Familljeministesch, huet awer ganz kloer betount, dass Krichsflüchtlingen, déi zum Deel alles verluer hunn, hei am Land missten opgeholl ginn. Fir sech dës Moyene kënnen ze schafen, misst ee kucken, dass Migranten, déi nëmmen de System ausnotzen, guer net bis hei hinner kéinte kommen.