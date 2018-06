Eng nei Schnëssen-Auswäertung grad an de Resultater vun der App publizéiert, passenderweis zum 'Fussball', 'Futtball' & Co.. Méi Kaarten dozou, mam Audio, op https://t.co/pgehABmi9Z. Schnësst Är Variant an d'App eran! #hautschogeschnësst pic.twitter.com/d78E7giVR2 — Schnëssen-App - Är Sprooch fir d'Fuerschung (@Schnessen) June 17, 2018

Mir schwätzen natierlech vun deem Sport, wou een de Ball mam Fouss schéisst - oder mam Kapp käppt. A Russland leeft grad d'Weltmeeschterschaft dovun an do gouf et jo och schonn déi éischt grouss Iwwerraschungen an och batter Enttäuschungen.Fir unzefänken awer dat elei: Natierlech dierf jiddereen dee Sport esou nennen, wéi e wëllt! Eisetweegen och "Soccer" :-)Wann ee sech awer freet, wéi eng Aussprooch dann elo am Grand-Duché déi heefegst ass, da gëtt et elo eng kloer Äntwert: D'Sproochsammel-App "Schnëssen" vum Institut fir Luxemburgistik op der Uni Lëtzebuerg mécht et méiglech ... a liwwert kloer Äntwerten:Fussball soen 71,2 %Futtball soen 11,9 %Foussball soen 9,5 %Fuussball soen 1,7 %An nach anescht soe 5,3 %Dat huet eng rezent Ëmfro erginn. Dofir goufen déi Aussproochen ausgewäert, déi via d'App opgeholl gi waren.Op RTL.lu hu mir eis iwwregens fir Futtball entscheet, nodeems mir laang Joren ëmmer Football geschriwwen hunn. (Dat ass dowéinst awer elo net méi richteg oder méi falsch wéi aner Bezeechnungen.)"Schnëssen" ass eng App, fir d'Lëtzebuerger Sprooch vun haut an all hire Facettë mat Toun-Opnamen ze erhiewen an ze dokumentéieren.Wann een d'App bis erofgelueden huet, se ass gratis, kritt ee Fotoe vun Déieren an Objeten affichéiert an da muss een an d'App schwätzen, wéi een dofir seet. Oder et kritt een eppes Kuerzes ze iwwersetzen oder soss eng Fro gestallt, wou een d'Äntwert dann an d'App schwätzt.Dobäi kann et ëm Sport goen, et kann awer och ëm Muerten, Morten oder Wuerzele goen ...