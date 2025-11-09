Rouspert klappt Monnerech, Hueschtert geheit Hesper eraus
Wolz huet sech kloer géint Miersch duerchgesat. Biissen huet Diddeleng eliminéiert. De Racing huet sech am Eelefmeterschéisse géint Ettelbréck duerchgesat.
Dëse Weekend stinn an der Coupe de Luxembourg d'1/16-Finallen um Programm. E Freideg hat sech Nidderkuer scho fir den nächsten Tour qualifizéiert.
Um Sonndeg huet sech Victoria Rouspert knapp 3:2 beim FC Monnerech duerchgesat, wärend Wolz Miersch mat 6:0 iwwerrannt huet. Insgesamt hu sech d'Ekippen aus der BGL Ligue gutt aus der Affär gezunn. D'US Munneref huet sech 2:0 zu Berbuerg behaapt. Mamer huet Käerjeng 2.0 geklappt a Rodange huet beim FC Luerenzweiler 4:2 gewonnen. Och d'Jeunesse Kanech an d'UNA Stroossen sinn eng Ronn weider. Béid Ekippen hunn hir Matcher 3:2 beim FC Mënsbech respektiv beim FC Bieles gewonnen.
Den éischte Match vum neien Hesperer Trainer ass an d'Box gaangen. De Swift huet doheem 3:0 géint d'US Hueschtert verluer. Déifferdeng huet säi Match géint d'Union Titus Péiteng 2:1 gewonnen.
De Match Ettelbréck géint de Racing gouf am Eelefmeterschéissen decidéiert. No 90 Minutten hat et 1:1 an no 120 Minutten 2:2 gestanen. Well d'Etzella 2 vu véier Eelefmetere verschoss huet, duerft sech de Racing um Enn iwwer e 6:4 freeën.
Den F91 Diddeleng wäert d'Coupe dëst Joer net gewannen. D'Ekipp aus der Forge du Sud war dem FC Atert Biissen no 120 Minutte mat 1:4 ënnerleeën.
An der Verlängerung huet sech d'US Feelen am Éierepromotiounsduell géint den SC Beetebuerg duerchgesat. No 120 Minutte stoung et 2:1 fir d'Nordliichter. Och Rëmeleng géint d'Escher Fola goung an d'Verlängerung. Hei hat d'Fola mat 4:2 de besseren Ausgang fir sech.
Mam FC Luxembourg City an Alisontia Steesel stinn zwou weider Ekippen aus der Éierepromotioun am nächsten Tour.