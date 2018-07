© afp

Déi fréier Nummer 21 an der Weltranglëscht ass elo mol déi nächst 2 Méint bei der Amerika-Tournée ënnerwee, mat, als Héichpunkt Enn August, de US Open, dem leschte Grand Slam-Tournoi vun der Saison.

De Gilles Muller war elo déi lescht 4 Joer hannertenee Sportler vum Joer. Seng gréisste Succèse ware bis dato sécherlech déi 2 Victoirë géint de Spuenier Rafael Nadal, aktuell Nummer 1 op der Welt, dat 2005 an zejoert zu Wimbledon, wou hie jo virun 12 Méint och bis an d‘Véierelsfinall koum. 2008 hat sech de Spiller vun der Spora och eréischt an der Véierelsfinall bei de US Open géint de Schwäizer Roger Federer misse geschloe ginn.

2001 hat d‘Karriär vum "Mulles", wéi de Gilles Muller genannt gëtt, mat der Schlussvictoire bei dësem Grand Slam zu New York bei de Junioren esou richteg ugefaangen.



De Gilles Muller seet a sengem Communiqué, dass hien dës Decisioun elo wollt ëffentlech maachen, fir sech fräi ze fillen a sech 100% op den Tennis kënnen ze konzentréieren. Nach huet hie betount, dass hien immens vill Drock gespuert huet an der Lescht, well en dës Decisioun fir sech gehalen hat.



Offiziellt Schreiwes vum Gilles Muller

Bonjour tout le monde ,





Je voulais vous informer , après beaucoup de réflexion , que je vais arreter ma carrière de joueur de tennis professionnel à la fin de cette saison 2018 .



J‘avais envie de le communiquer maintenant , pour pouvoir etre libre et me concentrer à 100% sur le tennis . Je ressentais beaucoup de poids ces derniers temps , en gardant cette décision en moi !



J‘espère maintenant pouvoir savourer mes dernières semaines sur le circuit , et une fois le dernier match fini , j‘expliquerai le comment et pourquoi !



Veuillez svp respecter mon choix , de ne pas commenter cette décision jusqu‘à la fin de mon dernier match !



Merci beaucoup



Gilles Muller