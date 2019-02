X

No der 24:28-Néierlag am Allersmatch um Samschdeg stoung um Sonndeg de Retourmatch zu Krautem um Programm.D'Lëtzebuerger Ekipp hat awer kee gudde Start an de Match. D'Männer aus Finnland konnten déi éischt zwee Goler vum Match markéieren. Déi Bierchemer hate nervös gewierkt a sou louche si beim Stand vun 3:7 fréi mat 4 Goler hannen. Duerno waren d'Lëtzebuerger duerch eng Iwwerzuel besser an de Match koum a sou stoung et no 19 gespillte Minutten nëmme nach 8:9, sou dass Bierchem erëm hoffe konnt.Bis zur Halbzeit war et dann een ausgeglachene Match, sou dass d'Ekipp aus Lëtzebuerg de Réckstand net ophuele konnt. De Lëtzebuerger Coupegewënner hat ze vill Feelpassen am Spill a sou stoung et no 30 Minutten 14:12 fir d'Ekipp aus Finnland, dëst well déi Bierchemer virun allem Offensiv ze schwaach waren.Nom Säitewiessel huet Bierchem sech net opgi gehat, a sou konnte si bis op een 21:21-Ausgläich erukommen. Duerno hunn d'Männer aus Helsinki sech awer nach ee Mol zesummegerappt a sou waren déi nächst dräi Punkte fir Dicken, sou dass et beim Stand vun 21:24 net gutt fir déi Bierchemer ausgesinn hat. Déi läscht 10 Minutten hunn d'Männer aus Finnland hier Avance weider bäigehalen, a sou sollt et um Enn mat 28:26 net méi duergoen fir d'Lëtzebuerger, déi domat aus dem Challenge Cup eliminéiert goufen.