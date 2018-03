Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Eng Majoritéit vun den Däitsche fënnt Verbueder fir al Diesel-Autoen a Stied richteg. An enger Ëmfro vun Emnid, déi fir d'Bild am Sonntag gemaach gouf, schwätze sech 58% vun de Leit déi gefrote goufe fir esou eng Mesure aus.



78% vun de Leit soten iwwregens, si géinge sech an nächster Zäit keen Diesel-Auto kafen. Vun de Leit, déi schonn en Dieselgefier hunn, géife 37% sech ëmdecidéieren.