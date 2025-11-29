Siège vu France Télévisions no Bommenalarm evakuéiert
© AFP
D'Gebai vu France Télévisions zu Paräis gouf e Samschdeg wéinst engem Bommenalarm evakuéiert. De Sender franceinfo an d'Websäit sinn aktuell gestéiert.
E Samschdeg géint 17.30 Auer huet eng Live-Emissioun op der Franséischer Chaine franceinfo misste wéinst engem Bommenalarm ënnerbrach ginn. Wéi franséisch Medie mellen, si wärend enger Emissioun iwwer den Ukrain-Krich d'Journalisten op emol wéinst engem Alarm ënnerbrach ginn, de Paräisser Sëtz vu franceinfo ass doropshi komplett evakuéiert ginn. D'Police an eng Hondsstaffel sinn den Ament op der Plaz, fir d'Situatioun ze klären. De Sender franceinfo an d'Websäit si gestéiert.
An engem Video vun enger Journalistin op X ass effektiv ze gesinn, wéi e puer Dose Leit d'Entreprise a 15. Arrondissement zu Paräis verloossen an iwwer den Trottoir vum Gebai fort ginn.
Schonn e Samschdeg de 15. November gouf d'Gebai vum RMC BFM-Grupp evakuéiert, dat och am 15. Arrondissement vun der franséischer Haaptstad ass. D'Live-Iwwerdrounge ware fir zwou an eng hallef Stonn ënnerbrach. Dat och wéinst engem Bommenalarm, deen am Nomëtteg opgehuewe gouf.