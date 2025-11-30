Ukrainesch an US-Delegatioun berode sech a Florida
Si hoffen, dëse Sonndeg e wesentleche Schratt virunzekommen.
D'USA an d'Ukrain diskutéieren a Florida iwwer Weeër, fir en Enn vum russeschen Ugrëffskrich an der Ukrain. Wéi et an der Press heescht, sollen d'USA duerch den Ausseminister Marco Rubio, de Spezialemissaire Steve Witkoff an den Eedem vum Donald Trump Jared Kushner vertruede sinn.
D'ukrainesch Delegatioun huet no der Demissioun vum Chef de cabinet vum President Wolodymyr Selenskyj missen ëmgebaut ginn. Déi fréier rechts Hand vum President war jo e Freideg wéinst Korruptiounsverdacht zréckgetrueden. Neie Verhandlungsleader a Successeur vum Andrij Jermak ass de fréieren ukraineschen Defenseminister an aktuellen Sekretär vum Nationalen Sécherheets- a Verdeedegungsrot Rustem Umjerow. Hien huet och schonn e puer Mol dëst Joer mat russesche Vertrieder Verhandlunge gefouert.
Et wier duerchaus realistesch an den "nächsten Deeg d'Schrëtt ze finaliséieren, fir ze bestëmmen, wéi de Krich wierdeg op en Enn bruecht ka ginn", sot den ukrainesche Staatschef an engem Videomessage. D'Ukrain géif weiderhin méiglechst konstruktiv mat den USA zesummeschaffen. Uganks der Woch gëtt eng amerikanesch Delegatioun zu Moskau erwaart.
An de Wolodymyr Selenskyj ass e Méindeg fir eng Entrevue mam Emmanuel Macron zu Paräis.