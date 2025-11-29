Zuel un Doudege klëmmt op 303
© AFP
An Indonesien si bei uergen Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen 303 Leit ëm d'Liewe komm.
Dem Chef vun der indoneesescher Katastrophenautoritéit Suharyanto no sinn eleng an der Provënz Nordsumatra op d'mannst 166 Leit gestuerwen, a Westsumatra 90 a 47 zu Aceh. Iwwer 270 Leit gi landeswäit vermësst, zéngdausende Leit hu missen hir Wunnenge verloossen.
Och an Thailand a Malaysia gouf et schwéier Schied duerch Iwwerschwemmungen. An der südlecher Provënz Songhkla an Thailand ass d'Zuel un Doudegen op 162 geklommen. Iwwer 400.000 Leit koumen den zoustännegen Autoritéiten no an Noutlogementer.
Am malaysesche Bundesstaat Perlis goufe ganz Landstrécher ënner Waasser gesat, zwee Leit si gestuerwen.
Tëscht Juni a September gëtt et a villen Deeler vu Südostasien wärend der Monsunsaison reegelméisseg uerge Reen. Experten no féiert de mënschegemaachte Klimawandel allerdéngs weltwäit zu méi heefegen a méi uergen Extreemwiederen.