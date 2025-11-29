Belschen Zaldot liewesgeféierlech vu Mörsergranat blesséiert
Schwedesch Membere vun den NATO-Forward Land Forces bei engem Exercice am litaueschen Nopeschland Lettland. / © Photo by JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
An engem NATO-Batailloun, an deem och Lëtzebuerger dobäi sinn, koum et zu engem uergen Tëschefall.
E belschen Zaldot, deen am Kader vun engem internationalen NATO-Batailloun a Litauen stationéiert ass, ass e Freideg bei engem Exercice mat Mörsergranaten esou schlëmm blesséiert ginn, datt en a Liewensgefor schwieft. De belsche Verdeedegungsminister Theo Francken huet dat offiziell matgedeelt.
Eng intern Enquête gouf opgemaach, fir déi genee Ëmstänn ze klären. An deem sougenannten "Forward Land Forces"-Grupp sinn ënnert anerem och siwen Zaldoten aus Lëtzebuerg derbäi. D'Belsch hat am Juli ronn 200 Zaldoten un d'NATO-Ostflank a Litauen geschéckt.