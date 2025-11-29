USA leeën all Asyldemande virleefeg op Äis
No de Schëss op zwee Nationalgardisten zu Washington huet den amerikaneschen Immigratiounsbüro virleefeg all Asyldemanden op Äis geluecht.
Et géif een esou laang keng Decisiounen huelen, bis all Auslänner esou grëndlech wéi méiglech iwwerpréift ass, schreift d'Verwaltung op de sozialen Netzwierker. Vum Ausseminister Marco Rubio heescht et, datt een aktuell keng Visa méi u Leit ausstelle géif, déi en afghanesche Pass hunn. D'USA hätte "keng méi héich Prioritéit wéi de Schutz vun eiser Natioun an eiser Populatioun".
Schonn en Donneschdeg hat den US-President Donald Trump annoncéiert, datt een all "Migratioun aus allen Drëtt-Welt-Länner dauerhaft" aussetze géif, "domat sech den US-System komplett erhuele kann". Weider hat den Immigratiounsbüro annoncéiert, datt een d'Openthaltsgeneemegunge vu Leit aus 19 verschidde Länner géif iwwerpréiwen. Viséiert sinn och all d'Leit aus dëse Länner, déi eng Green Card hunn. Op der Lëscht stinn ënner anerem Kuba, Iran, Venezuela, Haiti, Eritrea, Burundi, Tschad a Myanmar.
E Mëttwoch waren zwee Membere vun der Nationalgarde an der Géigend vum Wäissen Haus ugeschoss ginn. Eng Zaldotin ass gestuerwen. Déi zweet Persoun ass nach ëmmer a Liewensgefor.
De presuméierten Täter ass en Afghan, deen 2021 an d'USA komm ass. Hie soll am Afghanistan fir de CIA an aner US-Regierungsdeeler geschafft hunn. Domadder war hie Member vun de "Zero Units", also lokal Paramilitären, mat deenen d'US-Regierung zesummegeschafft huet. Déi Unitéite goufe bei Asätz géint déi radikalislamesch Taliban, d'Terrornetzwierk Al-Kaida an d'Dschihadistemiliz IS agesat. Medien no hat hie 2024 eng Demande op Asyl gemaach, déi him am Abrëll dëst Joer, also ënnert der Trump Administratioun, accordéiert gouf.
Hie gouf festgeholl.