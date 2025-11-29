Hongkong trauert ëm Affer vu Brandkatastroph
Nom uerge Groussbrand an engem Héichhauskomplex huet zu Hongkong eng offiziell Trauer ugefaangen, déi dräi Deeg dauere soll.
Dausende Leit hunn den 128 Doudesaffer déi lescht Éier erwisen, Blummen néiergeluecht a sech a Kondolenzbicher agedroen. Vertrieder vun der Regierung hunn e Samschdeg de Moien dräi "Schweigeminutten" ofgehalen, wärend d'Fändele vun Hongkong a vu China op Hallefmast houngen. Peking huet wärenddeem eng Campagne géint Brandrisken an Héichhaiser lancéiert.
Aus der ganzer Stad sinn Awunner vun der Milliounemetropol an e klenge Park an der Géigend vum verbrannten Héichhauskomplex gaangen. D'Leit hu wäiss a giel Blummen an handgeschriwwe Kondolenzkaarten néiergeluecht. Iwwer 40 Stonne laang stoung d'Gebai mam Numm "Wang Fuk Court" a Flamen.
D'Schlaang vum Park ass am Laf vum Dag ëmmer méi laang ginn. Wéi et ugefaangen huet, däischter ze ginn, war d'Gebitt voller Leit mat eeschte Gesiichter, vill vun hinne waren däischter ugedoen.
De Groussbrand am Gebai mat aacht Héichhaiser huet ganz Hongkong schockéiert. An der Milliounemetropol stinn e puer vun den héchste Wunngebaier vun der Welt mat entspriechend ville Bewunner.
D'Police huet e Samschdeg nom Enn vun der Sich no Doudege preziséiert, datt d'Zuel un Doudesaffer bei 128 bliwwen ass. 44 Doudeger wieren nach net identifizéiert.