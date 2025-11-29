Fall an Däitschland wërft op en Neits Froen iwwer Aarbechtsbelaaschtung op
Archivbild vum Amazon-Zenter zu Erfurt. / © Photo by MARTIN SCHUTT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Schonn 2022 war e Mataarbechter vun Amazon wärend senger Schicht an engem Zenter zu Leipzig gestuerwen.
D’Maschinne bei Amazon rotéiert dëser Deeg ganz besonnesch séier. Zu Erfurt ass d’lescht Woch en Amazon-Mataarbechter op der Schaff gestuerwen. Et ass net den éischten Doudesfall an Däitschland, dee Froen iwwert d’Aarbechtsbelaaschtung bei Amazon opwërft, wou elo an der Chrëschtzäit besonnesch vill Bestellungen verschafft gi. Eng Korrespondenz vum Claire Schmartz vu Berlin.
Amazon ass e Logistik-Ris, deem säin europäesche Setz zanter Joren zu Lëtzebuerg ass. All Joer gi vun der Entreprise weltwäit Milliarde Bestellunge verschafft. Eleng an Däitschland bedreift d'Firma iwwer 30 Logistik- a Triagezentren, nieft regionale Verdeelungszentren a Liwwerdepoten. Den Ëmsaz vun der Firma huet viru kuerzem 500 Milliarden US-Dollar iwwerschratt. Dat ass méi wéi de Bruttoinlandsprodukt vu ville Länner. Hannert der Fassad awer stiechen dacks haart Aarbechtskonditiounen.
D'lescht Woch gouf e Mataarbechter vum Amazon-Center zu Erfurt wärend der Fréischicht dout op der Toilette fonnt. D'Aarbechtskolleegen hu Medien gesot, datt de Mann sech virdru krank gemellt hat, awer de Krankeschäin vum Patron net akzeptéiert gouf. D’Gewerkschaft ver.di verzielt vun engem immensen Drock op d’Mataarbechter. Amazon beschäftegt an Däitschland vill Leit mat temporäre Kontrakter. Mataarbechter mat prekärem Immigratiounsstatus si besonnesch ofhängeg: Hir Aarbechtsplaze kënnen eng Viraussetzung fir eng Openthaltserlabnis sinn. Dat schaaft Drock, sech net krank ze mellen oder ze lues ze schaffen aus Angscht, d'Aarbecht ze verléieren.
Dëst ass net den éischten Doudesfall an engem Amazon-Center an Däitschland. Schonn 2022 ass e Mataarbechter op der Aarbecht am Logistikzentrum zu Leipzig gestuerwen. Et war keen Aarbechtsaccident. De Mann ass un natierleche Ursaache gestuerwen. Awer d’Maschinn ass net stoe bliwwen. An där selwechter Hal, wou de Mataarbechter gestuerwen ass, huet eng nei Schicht ugefaangen.
Amazon ass grouss, effizient a global. D'Fro bleift: Wann Effizienz iwwer allem steet, wéi vill Warnzeeche brauch et dann, fir d’Mënschen erëm richteg ze schützen, déi d’Rieder um Lafen halen? An ier d'Aarbechtsbedéngungensech fundamental besseren?