Police léist Camp mat iwwer 1.500 kurdesche Flüchtlingen op (23.10.2018) Den Dënschdeg de Moien huet d'Police ee wëlle Camp mat iwwer 1.500 kurdesche Flüchtlingen zu Grande Synthe, bei Dunkerque am Norde vu Frankräich opgeléist.

Grande Synthe, eng Uertschaft vu 24.000 Awunner am Norde vu Frankräich bei Dunkerque war déi éischt Stad am Hexagon, déi en humanitäre Camp fir Flüchtlingen opgemaach hat.Dat war 2016 - zanterhier ass déi Struktur verbrannt, mä den humanitären Engagement vum Buergermeeschter an den ONGe bleift ongebrach.Et gëtt also scho keen offizielle Camp méi fir d'Migranten zu Grabnde Synthe, mä si kommen trotzdeem. Wat ausgesäit wéi en idyllesche Park mat engem Séi, wou Kanner ronderëm spillen, ass a Wierklechkeet eng Plaz vu gréisster Trostlosegkeet."Et ass schwéier, fir a Groussbritannien ze kommen. Du muss op e Camion kommen, mä et ass wierklech schwéier.", esou ee kurdesche Flüchtling.De Charles, 23 Joer al, weist eis déi Plaz wou hien zanter 2 Méint an 10 Deeg lieft. De Charles a quasi all d'Migranten, déi bis den Dënschdeg de Moien am Park Puythouk gelieft hunn, sinn irakesch Kurden."Mir hu kee Land. Mir kënnen net am Mëttleren Oste bleiwen, mir sinn zu 40 Milliounen, déi kee Land hunn, mir sinn tëscht dem Irak, der Tierkei a Syrien verdeelt."De Camp gouf en Dënschdeg de Moie vun der franséischer Police evakuéiert. Et ass ewell déi Xsten Evakuatioun, ma ëmmer nees kommen d'Leit zréck, well keen eng Léisung huet an de Staat déi Uertschaft komplett eleng mat hire Problemer géif loossen. Dat sot de Buergermeeschter e Méindeg den Owend. Hie kritiséiert de Presdent Macron an engem openee Bréif.Konkret gëtt et ëmmer méi Kritik an der Populatioun wéinst de Migranten am Park Puythouk. Deenen hir Dreem, mat engem Camion a Groussbritannien geschmuggelt ze ginn - wäert no der Policeaktioun vun en Dënschdeg - méi wäit no hanne geréckelt sinn. Mä opginn, dat maache si sécher esou séier nach net.