Um Dësch an Nordfrankräich souze fir d'däitsch Truppen ënnert anerem den Detlof von Winterfeldt a fir d'Alliéiert de franséische Maréchal Foch. Bal 20 Milliounen Zivilisten an Zaldote sollten an de Krichsjoren tëscht 1914 an 1918 ëmkommen oder sinn zanterhier vermësst. Compiègne ass e Stéck lieweg Geschicht, wou e Samschdeg jo och de President Macron an d'Kanzlerin Merkel un déi Doudeg erënnert hunn.





Centenaire Armistice an 100 Sekonnen: Rep. Roy Grotz



Dee richtege Waggon 1926 zu Paräis, wou en nom Krich hi bruecht gi war.

Esou gouf virun 100 Joer zu Paräis d'Enn vum 1. Weltkrich gefeiert.

Nogebaut: Op der Bëschwiss vu Rethondes steet de "vrai-faux wagon de Foch" ...

D'Titelbild vum Lëtzebuerger Wort vum 11. November 1918 op www.eluxemburgensia.lu

D'Titelbild vum Tageblatt vum 11. November 1918 op www.eluxemburgensia.lu

D'Zaldoten op allen Frontlinne ware midd, néiergeschloen a wollten nëmmen nach heem - d'Fréijoersoffensiv vun den däitschen Truppen huet nëmmen Doudeger gefuerdert, et gouf ee sech eens, datt de Krich net méi konnt gewonne ginn.D'lescht Offensiv vun den alliéierten Truppen huet den 8. August 1918 bei Amiens ugefaangen a sollt bis den 11. November daueren. Schonn Enn September hat den däitschen État-Major d'Politiker zu Berlin gefrot, fir en Armistice auszehandelen, dat op Basis vum Plang vum US-President Wilson.3 Deeg laang gouf am Eisebunns-Waggon beim Stiedche Rethondes verhandelt - woubäi dat e grousst Wuert ass, wëll däi däitsch Delegatioun gehale war, dat z'acceptéieren, wat virgeluecht gouf.De Foch selwer war wärend de Verhandlunge perséinlech guer net op der Plaz - iwwerdeems koume weider Zaldote bei de Frontlinnen tëscht Marne a Meuse ëm.Géint 20 op 5 moies gouf um 11. November dunn den Armistice signéiert, deen ënnert anerem de Réckzuch vun den däitschen Truppen aus Lëtzebuerg, der Belsch, Frankräich an der Alsace-Lorraine bannent 14 Deeg virgesinn huet. Och hu missten eng 1.700 Fligeren, 5.000 Lokomotiven an 150.000 Eisebunnswaggonen ofgestouss ginn.D'Trêve ass den 11.11. um 11 Auer moies a Kraaft getrueden - net vill wëssen, dass den Accord 3 Mol huet misse verlängert ginn, eng leschte Kéier am Februar zu Tréier.Déi wichtegst Ënnerschrëfte goufen awer am Waggon am Bësch bei Compiègne gemeet - iwwregens den ëmgebaute Waggon vum Maréchal Foch. 1945 gouf d'historescht Gefiert, dat den Hitler an Däitschland iwwerfouert hat, iwwerdeems vun der SS zu Crawinkel a Brand gestach, wéi d'US-Truppen avancéiert sinn.Compiègne, d'Plaz, wou den Armistice besigelt gouf, ass iwwregens zanter 1964 och d'Partnerstad vu Veianen.Zu Paräis ginn et Sonndeg eng 70 Staats- a Regierungscheffen erwaart, fir de Centenaire vum Armistice vum 1. Weltkrich ze feieren.