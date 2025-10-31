Sozialliberal Partei D66 huet d'Walen an Holland fir sech entscheet
Déi zentralistesch Partei D66 huet Projektiounen no d'Walen an Holland gewonnen, wéi de lokale Noriichtesender ANP e Freideg mellt.
Berechnunge no wier et dem riets-populistesche Geert Wilders a senger PVV net méi méiglech, de Réckstand opzehuelen.
Domadder ass den 38 Joer alen D66-Leader Rob Jetten kuerz virdru fir dee jéngste Premier an der Geschicht vun Holland ze ginn a sou déi fënneftgréisst Ekonomie an der EU unzeféieren. Ier et souwäit ass stinn awer nach laang Koalitiounsverhandlungen un.
Et stinn antëscht just nach ee Walbezierk an d'Bréifwal aus dem Ausland op, an aktuell läit de Jetten 15.155 Stëmmen virum Wilders.
Zu Den Haag ginn d'Bréifwal-Stëmme schonn auszielt, mee e Resultat ass fréistens e Méinden den Owend ze erwaarden.
Hollännesch Staatsbierger, déi am Ausland wunnen, hunn historesch éischter fir zentristesch a lénk Parteie gestëmmt. Bei de leschte Walen 2023 hat d'D66 d'PVV bei de Bréifwal-Stëmmen ëm bal 3.000 Stëmme geschloen.
An de Parlamentswalen 2023 waren d'Rietspopulisten iwwerraschend stäerkste Kraaft ginn. Dem Geert Wilders seng Partei hat 37 Sëtz gewonnen, ma no net emol engem Joer huet hien d'Koalitioun platze gelooss. Am Géigesaz zu deemools hunn dës Kéier all gréisser Parteien am Virfeld erkläert, keng Koalitioun mat der PVV op d'Bee stellen ze wëllen.