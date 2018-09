© AFP (Archiv)

Vun e Mëttwoch u geet et nees, iwwerspëtzt gesot, ëm d'Zukunft vum Internet am EU-Parlament zu Stroossbuerg. De éischte Versuch, fir iwwer dës Propose fir eng Direktiv ofzestëmmen, war schonn am Juli a gouf dunn op September rapportéiert, well d'Resultat net däitlech genuch war. Et ass eng ganz ëmstridde Richtlinn, déi fir vill Opreegung suergt.

Droit d'auteur am EU-Parlament / Reportage Annick Goerens



D'Reform vun der Direktiv iwwer d'Droits d'auteur an der EU ass batter néideg, déi lescht ass vun 2001. Zanterhier huet sech den Internet an d'Consommatioun vu Medie ganz däitlech verännert. Besonnesch ëmstridden an dëser Direktiv, sinn d'Artikelen 3, 11 an 13, wou et ënner anerem, ëm dat sougenannten „Leistungsschutzrecht“ an den „Upload Filter“ geet.



Op der enger Säit sti grouss Entreprisen, déi sougenannte GAFAen, wéi Google, Apple a Facebook an och Netzaktivisten, déi sech ëm d'Fräiheet am globalen Netz suergen, déi, wéi si fäerten, duerch Upload-Filter verschwanne kéint. Mat deene Filter géing nämlech d'Eropluede vu Contenuen, déi duerch droits d'auteur geschützt sinn, op grouss Plattformen, wéi YouTube an Facebook, vu vir era verhënnert ginn.



De Problem mam Upload Filter

Dat géing heeschen, dass Facebook, dann dofir zoustänneg ass, fir alles ze filteren, wat eventuell géint een europäescht Gesetz kéint verstoussen, erkläert, de Sam Grüneisen vum Chaos Computer Club Lëtzebuerg. Dat wär éischtens duerno an der Technik schwiereg ëmzesetzen an zweetens, géing et engem d'Recht huelen, seng fräi Meenung ze äusseren. Et géing een also grousse Entreprisen, wéi Facebook, d'Entscheedung iwwerloossen, wat dierf eropgeluede ginn an wat net.



Et soll bezuelt gi fir Contenuen

Op der anerer Säit stinn Auteuren, Editeuren, Journalisten an all Zort kulturschaffend Leit, déi dacks deier Inhalter produzéieren, déi dann awer vun deene groussen Online-Plattforme milliounefach verbreet ginn, ouni, dass een Cent dofir bezuelt gëtt.

Wat ass den Inhalt haut an der digitaler Welt nach Wäert freet, sech also den Romain Jeblick, Direkter vu Luxorr, der Lëtzebuerger Organisatioun déi droits d'auteure geréiert.

Den Accès op d'Informatioun wär haut sou fräi, wéi nach ni virdrun an der Geschicht vun der Mënschheet. Et wär also net wouer, wann Leit géinge behaapten, dass se duerch d'Aféiere vu Reegelen an deemno Aschränkunge keen Accès méi op Informatiounen hätten, sou de Romain Jeblick.



Wann ech de Proprietär vun engem Contenu sinn, da muss ech d'Méiglechkeet hunn, dat ass den droit d'auteur , ze soen wat mat mengem Buch geschitt.



Vill Leit an och Technologie-Firme géingen elo enormen Drock maachen a vun Zensur oder op d'mannst vun totaler Kontroll schwätzen, ma dat misst ee relativéieren.



Et misst ebe kontrolléiert ginn, genee wéi ee Radar dat op der Strooss mécht, erkläert den Romain Jeblick. Et wär keen Thema, wann een einfach eppes géing online setzen, wat een däerf online setzen.



Déi grouss Firme géinge fäerten, dass doduerch den Trafic, also d'Frequentatioun, op hire Websäiten erofgeet. An dat wär net wouer. Et géing just kontrolléiert ginn, erkläert de Romain Jeblick.

Een anert Konzept?

De Chaos Computer Club an och vill aner Organisatioune gesinn dat natierlech anescht.



Natierlech soll all Mënsch fir seng Aarbecht bezuelt ginn, erkläert den Sam Grüneisen, mä dës Direktiv wär de falschen Wee. Vläit misst een einfach generell een neit Konzept entwéckelen, wéi zum Beispill eng „Kultur-Flatrate“ wou da jiddereen, dee Kultur erschaaft an dat och beweisen kann, dofir bezuelt gëtt, esou den Porte-Parole vum Chaos Computer Club.



Och d'Meenunge bannent dem EU-Parlament ginn wäit auserneen. Kloer ass awer: wann um Mëttwoch kee Kompromëss fonnt gëtt, dann gëtt d'Reform wahrscheinlech net méi virun den Europawahlen am Mee nächst Joer fäerdeg.