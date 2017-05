„Zéi eraus – Avance au large !“, dat ass d'Leitmotiv vun der Muttergottesoktav 2017, dat den Oktavpriedeger, den Abbé Tom Kerger, a senge Priedegte behandelt.



Déi feierlech Erëffnungsandacht ass um Samschdeg, 6. Mee ëm 16 Auer. Zwou Wochen drop, um Sonndeg, 25. Mee ëm 15 Auer setzt d'Schlussprëssessioun dann de Schlussakkord vun der populärer Wallfahrt, déi mir och LIVE iwwerdroen.



D'Oktav 2017 dauert vum 6. Mee bis den 21. Mee.



Oktavpriedeger ass dëst Joer den Abbé Tom Kerger.



Dank e puer Webcamen an der Kathedral kënnt Dir d'Oktav och am Internet live materliewen.



De geneeë Programm vun de Massen an der Kathedral fannt Dir hei drënner. (Weider Informatioune ginn et och op http://www.cathol.lu/.)

Programm 2017

Samedi 6 mai 2017

14h00 Chapelle du Glacis – Départ du Rallye des familles 15h45 Accueil des pèlerins sur le parvis de la Cathédrale

Procession vers la Cathédrale 16h00 Ouverture solennelle de l’Octave avec érection des Nouvelles Paroisses 18h30 Messe dominicale anticipée 19h30 Nuit des Cathédrales : Concert par la Maîtrise de la Cathédrale – Annonce des lauréats du concours de composition « Jubilé marial 2016 » (Union Saint Pie X)

Dimanche 7 mai 2017

07h30 Pélé des Jeunes 09h30 Messe à la crypte (en différentes langues) 10h30 Messe du Peuple de Dieu

Une Église de toutes nations, races, peuples et langues (cf. Ap 7, 9) 12h00 Messe en français 15h00 Messe pour les communautés de Foi et Lumière 17h00 Vêpres mariales en latin 18h00 Messe avec les nouvelles communautés et initiatives ecclésiales

Lundi 8 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 07h30 Messe pour la nouvelle paroisse : Hueschtert-Nidderaanwen-Schëtter-Sandweiler-Syrdall 08h45 Messe pour la nouvelle paroisse : Réimech-Duelem-Munneref 10h00 Messe pour la nouvelle paroisse : Veianen-Housen-Houschent 11h15 Messe pour le Diocèse de Metz 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 14h30 Vêpres mariales avec bénédiction eucharistique pour les pèlerins français 16h00 Salut pontifical avec prédication 17h30 Prière de solidarité 18h45 Messe du soir 20h00 Rosaire animé par la Vie consacrée avec bénédiction eucharistique

Mardi 9 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 07h30 Messe pour les nouvelles paroisses : Mamerdall, Bartreng-Stroossen 08h45 Messe pour les nouvelles paroisses : Miersch, Fiels, Helpert 10h00 Messe pour la nouvelle paroisse : Käerjeng-Péiteng 11h15 Messe pour les bénédictins de Clervaux 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 14h30 Prière de none par les bénédictins de Clervaux 16h00 Salut pontifical avec prédication 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir pour la Pastorale des vocations, le Monastère invisible et l’Apostolat de la prière 20h00-

24h00 Venite adoremus : soirée de la miséricorde avec adoration eucharistique

Nuit d’adoration à la crypte 06h00 Clôture de la nuit d’adoration avec laudes en français à la crypte

Mercredi 10 mai 2017

06h15 Messe pour les membres de la Famille du Sacré-Cœur 08h45 Messe pour Leideleng et Luxembourg : Gaasperech-Hollerech 10h00 Messe pour personnes en situation d’un handicap 11h15 Messe pour le Conseil Municipal et les habitants de la Ville de Luxembourg 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 14h00 Messe pour l’école des Sœurs de la Doctrine Chrétienne Ste-Anne d’Ettelbruck 16h00 Salut pontifical avec prédication 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir pour la Communauté Vie Chrétienne (CVX) 20h00 Rosaire avec bénédiction eucharistique

Jeudi 11 mai 2017

06h15 Messe pour les pèlerins 07h30 Laudes et messe pour l’Œuvre des Missions et les missionnaires luxembourgeois 08h45 Messe pour la nouvelle paroisse : Déifferdeng 10h00 Messe pour les nouvelles paroisses : Esch/Uelzecht, Suessem 11h15 Messe pour les jeunes gens Victimes du Nazisme 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 14h30 Salut avec la Legio Mariæ 16h00 Salut pontifical avec prédication 17h00 Salut avec bénédiction des enfants et des parents

(animé par des chorales enfantines de Luxembourg-Ville) 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir 19h30 Prière du soir inclusive en langage parlé et en langue des signes

Vendredi 12 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 07h30 Messe pour Kéinzig, Féngeg et les nouvelles paroisses : Äischdall, Garnech-Koler-vun der Mess 08h45 Messe pour les Écoles de Ste-Sophie 10h00 Messe pour la nouvelle paroisse : Schëffleng-Monnerech 11h15 Messe pour l’Armée Luxembourgeoise et la Police Grand-Ducale 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 14h30 Messe pour l’Athénée et les lycées de la Ville de Luxembourg 16h00 Salut pontifical avec prédication 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir avec la communauté italienne 20h00 Rosaire animé par Missio Lëtzebuerg avec bénédiction eucharistique

Samedi 13 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 07h30 Messe pour les membres de la Vie Consacrée 08h45 Messe pour Luxembourg : Belair-Märel-Zéisseng 10h00 Messe pour l’Action Catholique des Femmes du Luxembourg (ACFL) 11h15 Messe aux intentions de la Famille Grand-Ducale 15h00 Pèlerinage des malades avec onction des malades 18h30 Messe dominicale anticipée pour l’Union Saint Pie X 19h30 Procession aux flambeaux à partir de la chapelle du Glacis avec la communauté portugaise pour le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fátima 20h30 Messe avec la communauté portugaise

Dimanche 14 mai 2017

06h00 Messe pour les pèlerins 07h00 Messe pour l’Ordre Équestre du St-Sépulcre de Jérusalem 08h00 Messe pour l’Ordre Sacré Militaire Constantinien de Saint Georges 09h00 Messe pour l’Association Luxembourgeoise des Universitaires Catholiques (ALUC) 10h15 Louanges mariales (Maîtrise de la Cathédrale) 10h30 Messe pontificale 12h00 Messe en français pour les Luxembourgeois en Amérique 14h45 Pèlerinage des chaldéens avec messe en rite chaldéen 16h30 Messe pour Luxembourg : Sacré-Cœur 18h00 Messe (avec bénédiction individuelle) pour Luxembourg : Notre-Dame, Cents, Lampertsbierg, Rollengergronn, Saint-Michel, Neiduerf, Clausen, Gronn, Pafendall 19h30 Méditation œcuménique à l’église protestante dans le cadre de l’Année de la Réformation :

« Les 4 Évangélistes en images et en paroles »

Lundi 15 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 07h30 Messe pour la Legio Mariæ, la Mission de l’Immaculée et l’Œuvre missionnaire Mutter der Kirche 08h45 Messe pour les nouvelles paroisses : Diddeleng, Käldall 10h00 Messe pour les nouvelles paroisses : Ospern, Rammerech 11h15 Messe pour Luxembourg : Bouneweg-Hamm 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 14h00 Messe pour les œuvres de la Congrégation des Sœurs de Ste-Elisabeth 16h00 Salut pontifical avec prédication 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir pour le LCGB 20h00 Rosaire animé par la Commission diocésaine Fra an der Kierch avec bénédiction eucharistique

Mardi 16 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 08h30 Messe pour les nouvelles paroisses : Hesper-Réiserbann-Weiler zum Tuerm, Beetebuerg-Fréiseng 10h00 Messe pour la nouvelle paroisse : Ettelbréck 11h15 Messe pour les doyennés d’Arlon, Florenville, Habay-Étalle, Messancy et Virton 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 15h00 Salut pour les pèlerins belges 16h00 Salut pontifical avec prédication 17h00 Salut avec bénédiction des tout-petits 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir 20h00 Rosaire avec bénédiction eucharistique

Mercredi 17 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 07h30 Messe pour le Chapitre Cathédral, le Conseil Épiscopal, le Centre Jean XXIII, la LSRS, la Curie Diocésaine, le Service de la Pastorale et tous les collaborateurs et collaboratrices en pastorale 08h45 Messe pour la nouvelle paroisse : Steesel-Walfer 10h00 Messe pour les nouvelles paroisses : Clierf, Ëlwen-Wäiswampech, Wëntger 11h15 Messe pour les doyennés de Bitburg, St-Willibrord Westeifel et Schweich-Welschbillig, ainsi que pour le doyenné de St-Vith (B) 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 15h00 Salut pour les pèlerins germanophones 16h00 Salut pontifical avec prédication 17h30 Prière des mères 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 20h00 Procession aux flambeaux à partir de l’église Saint-Michel vers la Cathédrale avec salut et bénédiction eucharistique à la Cathédrale

Jeudi 18 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les bienfaiteurs de la Cathédrale 08h30 Messe pour l’école des Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Luxembourg-Fieldgen 10h00 Messe pour la nouvelle paroisse : Dikrech 11h15 Messe pour les nouvelles paroisses : Wooltz-Kiischpelt, Öwersauer-Sankt Pirmin 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 14h30 Salut pour les personnes âgées 16h00 Salut pontifical avec prédication 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir 20h00 Rosaire avec bénédiction eucharistique

Vendredi 19 mai 2017

06h15 Messe pour la Caritas 07h30 Messe pour Schengen-Welleschten 08h45 Messe pour la nouvelle paroisse : Iechternach-Jonglënster-Konsdrëf-Ënnersauer 10h00 Messe pour la nouvelle paroisse : Maacher-Mertert-Widdebierg-Wormer 11h00 Messe pour les opérés du cœur (crypte) 11h15 Messe pour les doyennés de Barvaux, Bastogne, Beauraing, Bertrix, Houffalize, Marche, Neufchâteau, St-Hubert et Vielsalm 13h00 Adoration eucharistique (crypte) 15h00 Salut pour les pèlerins belges 16h00 Salut pontifical avec prédication 18h00 Adoration eucharistique (autel votif) 18h45 Messe du soir avec bénédiction des couples

Samedi 20 mai 2017

06h15 Laudes et messe pour les pèlerins 07h30 Messe pour le SYPROLUX et le Kolpingwerk 08h45 Messe pour Missio Lëtzebuerg 10h00 Messe pour Luxembourg : Weimeschkierch-Beggen 11h15 Messe pour les déportés et prisonniers politiques de la guerre 15h00 Pèlerinage des personnes âgées avec messe 17h00 Salut pour les Biber et les Louveteaux 18h30 Messe pour les Lëtzebuerger Massendénger

Dimanche 21 mai 2017

06h00 Messe pour les pèlerins 07h15 Messe pour les amis du Camino de Santiago de Compostela 10h15 Louanges mariales (Maîtrise de la Cathédrale) 10h30 Messe pontificale avec renouvellement de la consécration à Notre-Dame 12h00 Messe en français 15h00 Procession de clôture de l’Octave avec salut final

Vivre le sacrement de réconciliation/confession

du lundi au samedi de 8h00 à 11h00

Confessions-entretien

du lundi au vendredi de 15h00 à 18h30 et les samedis de 8h00 à 11h00

Soirée de la miséricorde avec possibilité de confession

mardi, 9 mai de 20h00 à 24h00

