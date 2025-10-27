9 Blesséierter bei e sëllegen Accidenter, dacks war Alkohol am Spill
Tëscht e Freideg 17.25 an e Samschdeg 2.50 Auer gouf et net manner wéi sechs Accidenter, bei deenen et Blesséierter ze bekloe gouf.
Kuerz viru 17.30 Auer sinn zu Huldang zwee Autoen anenee gerannt. Bei deem Accident goufen direkt 4 Persoune verwonnt. Wéi d'Police um Samschdeg de Moie mellt, war den Alkoholtest bei engem vun de Chauffere positiv an et sollt sech erausstellen, dass e kee valabele Fürerschäin hat.
Eng Stonn méi spéit ass tëscht Monnerech a Lampech an Auto op der Kopp gelant. Hei war ënnert anerem den Escher SAMU op Plaz geruff ginn. Eng Persoun gouf blesséiert.
Zu Eschweiler bei Wolz ass kuerz virun 19 Auer an Auto an eng Mauer gerannt.
Kuerz virun 2 Auer um Samschdeg ass tëscht Näerden an Ielwen eng Automobilistin mat hirem Gefier an e Bam gerannt. Och hei huet de SAMU musse geruff ginn. Wéi d'Police schreift, gouf d'Automobilistin schwéier verwonnt. Den Alkoholtest war positiv.
Zu Äischer ass kuerz virun 2.30 Auer en Auto am Gruef gelant.
Kuerz virun 3 Auer ass dann zu Ëlwen e Chauffer mat sengem Gefier an eng Fassad an der Wilwerdanger Strooss gerannt. Och hei ass et d'Informatioun vun der Police, dass Alkohol am Spill war an de Chauffer kee valabele Fürerschäin hat.
Bei all deenen Accidenter gouf jeeweils eng Persoun verwonnt.