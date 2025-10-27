Zwee Täter am Raum Stad respektiv Rollengergronn op der Flucht
© Christophe Hochard / RTL
Am Rollengergronn koum et e Freideg den Owend zu engem Iwwerfall op eng Tankstell. Eventuell Zeie solle sech bei der Police mellen.
Wéi et vun der Police heescht, sinn déi zwee Täter nom Iwwerfall geflücht. Si haten d'Personal vun der Tankstell mat enger Waff menacéiert an hu Suen an Zigarette matgoe gelooss.
D'Police hat zwar wuel direkt mat e sëllegen Unitéiten no den zwee maskéierte Brigangen gesicht, ma dës Sich hat bis ewell kee Succès. D'Enquête leeft.
Um Freideg den Owend war et den Appell, et sollt een do kee mam Auto mathuelen. All verdächteg Persoun am besoten Ëmkrees sollt een direkt der Police um 113 mellen.
D'Police Technique an och eng Patrull mat Sichhond gouf op d'Plaz geschéckt.
© Christophe Hochard / RTL
Um Samschdeg de Moien huet d'Police dann och en Zeienopruff lancéiert. Wien nëtzlech Informatiounen zum Tëschefall huet, soll sech bei der Police mellen, dat via Email op spj.rgb@police.etat.lu.