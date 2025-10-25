Wéi geet et der Europäescher Unioun a wou steiert se hin?
E Samschdeg waren eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio fënnef vun de Lëtzebuerger Europadeputéierten.
Net manner wéi fënnef Lëtzebuerger EU-Deputéiert haten um Samschdeg fir eng Spezialeditioun vum Background de Wee bei eis an de Studio fonnt. Et waren dat de Sozialist Marc Angel, de Liberale Charel Goerens, de Konservative Fernand Kartheiser, déi Chrëschtlech-Sozial Martine Kemp an déi Gréng Tilly Metz.
Zoustand vun der EU
Dono gefrot, wéi zefridde respektiv onzefridde se mat deem aktuellen Zoustand vun der Europäescher Unioun sinn, hunn d’Invitéeën een zimmlech däischter Bild gemoolt. De Charel Goerens huet zum Beispill gemengt, hie misst sech d’Situatioun dacks schéischwätzen. De Marc Angel sot, säin Häerz géing bludden, well déi riets Fraktiounen, déi Europa futti maache wéilten, esou staark wéi nach ni wieren. D’Tilly Metz huet vun enger Verwässerung vum Ëmweltschutz geschwat.
Hëllefe fir d'Ukrain
Mat Bléck op d’Hëllefe fir d’Ukrain huet de Marc Angel gemengt, et wier eng moralesch Flicht, d’Land ënnerstëtzen, well et net just säin eegenen Territoire, mee och eis Wäerter verdeedege géing. Hien huet sech a punkto Verdeedegungspolitik och fir méi europäesch Solidaritéit ausgeschwat, et kéint ee sech nämlech net méi zu 100 Prozent op d’USA verloossen.
De Fernand Kartheiser huet iwwerdeems gesot, datt d’Notze vum agefruerene russesche Staatsverméige géint internationaalt Recht verstousse géing. Sollt dat awer gemaach ginn, géing dat ee schlecht Liicht op Europa werfen an dozou féieren, dat aner international Acteuren zécke géingen, fir an Europa ze kommen, well se da fäerte géingen, datt dat selwecht mat hire Sue geschéie kéint. Et géing zudeem d’Gefor bestoen, datt Russland als Reaktioun europäesch Gelder afréieren an notze kéint.
De Charel Goerens ass der Meenung, datt d’EU solidaresch mat Länner wéi der Belsch, wou vill russesch Sue leien, misst sinn. Et kéint net sinn, datt d’Belsch herno eleng do steet, wann déi Sue vu Russland zeréckgefuerdert ginn.
D’Martine Kemp huet hirersäits ënnerstrach, datt Europa net just op Waffeliwwerunge setze géing, fir den Ukrainkrich op een Enn ze bréngen. Diplomatesch Léisungen ze fanne wier awer immens schwéier, well de russesche President Putin keen Interessi dorunner hätt, mee am Géigendeel mat geziilte Verletzunge vum Loftraum vun enger Partie europäesche Länner weider provozéiere géing.
De Charel Goerens huet bedauert, datt d’EU et net fäerdeg brénge géing, eng gemeinsam Diplomatie opzebauen. Et géing zwar vill europäesch Diplomaten, mee ebe keng europäesch Diplomatie ginn.
D’Tilly Metz huet et als skandaléis bezeechent, datt de Fernand Kartheiser esou maache géing, wéi wann de Wladimir Putin een normale Staatschef wier, dee just dat Bescht fir säi Land eraushuele wéilt. De Marc Angel huet de russesche President doropshin als Autokrat bezeechent.
De Fernand Kartheiser huet entgéint, et misst ee lo virun allem kucken, fir de Krich op een Enn ze bréngen, fir datt d’Leed vun den Zivilisten ophält. Et misst een zudeem iwwert de Krich eraus denken an och d’Zäit nom Krich am Bléck hunn. “Wa Russland ophält unzegräifen, dann ass de Krich eriwwer”, huet d’Martine Kemp gemengt a wéineg Versteesdemech fir dem Fernand Kartheiser seng Fuerderung no Deseskalatioun op béide Säite gewisen. Och de Marc Angel huet fonnt, datt et fir d’éischt Fridde bräicht, äert seriö iwwert d’Zukunft geschwat kéint ginn.
All d’Deputéiert hunn iwwerdeems de Fernand Kartheiser dofir kritiséiert, well deen dovu geschwat hat, datt et am Krich och deelweis zu Accidenter komme géing. Si hunn deem entgéintgehalen, datt Ziviliste geziilt ugegraff géinge ginn, Frae vergewaltegt géinge ginn an et 20.000 Kanner verschleeft goufen.
Energiepolitik
Mat Bléck op d’Energiepolitik huet d’Martine Kemp gesot, et wier zwar onrealistesch, datt Europa komplett autonom kéint ginn, mee op russesch Energie kéint een awer séier komplett verzichten. Russland géing de Krich och mat deene Sue finanzéieren, déi et duerch de Verkaf vu fossillen Energie erakritt, dowéinst wier et richteg, datt een den Import vu russeschem Flësseggas komplett stoppe wëllt, esou de Marc Angel.
De Fernand Kartheiser bezweifelt, datt Sanktiounen iwwerhaapt de richtege Wee sinn an huet seng Fuerderung no enger diplomatescher Léisung widderholl. Hien huet zudeem gemengt, datt den Impakt vun de Sanktiounen op de russesche Budget begrenzt wier. "Just" 25 Prozent vum russesche Budget géing aus de Suen, déi aus dem Verkaf vu Pëtrolsproduite kommen, bestoen a Länner wéi China géinge sech guer net dorunner bedeelegen.
Erweiderung vun der EU
De Charel Goerens huet gemengt, dofir missten d’Entscheedungsprozesser vun der Unioun fir d’éischt verännert ginn. Hie stéiert sech notamment un der Unanimitéit. D’Martine Kemp huet gekontert, et dierft een d’Unanimitéit awer och net op alle Punkten opginn, virum allem bei der Fro, ob d’EU erweidert soll ginn. Et misst een awer mol kucken, datt ee Länner mam Kandidatestatus net éiweg waarde léisst. Déi Gréng Tilly Metz huet dem Charel Goerens am Prinzip zwar Recht ginn, mee awer och gewarnt, datt et praktesch schwéier ëmzesetze wier. De Marc Angel vun der LSAP huet fir ee Bäitrëtt vun de Länner vum Westbalkan plädéiert. Dat géing och net zu neie Baussegrenze féieren, well se un aktuell Memberlänner grenzen.
De Fernand Kartheiser huet sech kloer dogéint ausgeschwat, d’Unanimitéit opzeginn. Fir Lëtzebuerg wier d’Veto-Recht ee wichtege Moyen, fir seng Interessen a verschiddene Beräicher ze verdeedegen. Et misst een de Veto awer verantwortungsvoll asetzen. Den ADR-Politiker fënnt zudeem, datt een et verpasst huet, déi richteg Schlëss aus dem Brexit ze zéien. Et bräicht méi ee federaalt Europa, fir weider Austrëtt ze verhënneren.
D’Martine Kemp vun der CSV huet dann nach ze bedenke ginn, datt een Ophiewe vun der Unanimitéit dozou féiere kéint, datt den Androck verstäerkt gëtt, datt an der EU Decisioune vun uewen erof opgedréckt ginn. De Charel Goerens huet dofir plädéiert, d’Vetorecht méi niichter ze betruechten. Et hätt nämlech net verhënnert, datt d’Bankgeheimnis opgehuewe gouf. Dat wier eng Decisioun gewiescht, déi d’USA geholl hätten an déi Europa du quasi hätt ëmsetze mussen, esou den DP-Mann.
Kompetitivitéit
Da gouf och iwwert d'Kompetitivitéit geschwat. Hei huet de Fernand Kartheiser gemengt, datt de Verzicht op fossil Energien, d’Sanktioune géint Russland an eng ze grouss Bürokratie déi gréisste Bremse fir déi europäesch Wirtschaft wieren. De Charel Goerens huet bedauert, datt d’Koalitioun tëscht der Europäescher Vollekspartei, de Sozialisten an de Liberalen am Europaparlament net méi richteg funktionéiere géing. Dat géing een zum Beispill dorunner gesinn, datt een Omnibus-Gesetz, dee manner Bürokratie zum Zil hat, rezent keng Majoritéit fonnt huet.
D’Tilly Metz, déi géint deen Text gestëmmt huet, huet hire Vott verdeedegt a gemengt, manner Bürokratie wier eng Saach, eng Dereguléierung op Käschte vun der Ëmwelt wier par Konter eng aner Saach, déi een net akzeptéieren dierft. Enger änlecher Meenung ass de Marc Angel. Et misst fir d’éischt emol eng Entbürokratiséierung um Niveau vun de 27 Memberlänner bedriwwe ginn. D’Martine Kemp huet de Refus vum Gesetz kritiséiert, well déi europäesch Betriber esou ausgebremst géinge ginn. Dobäi wier den Text ee Kompromëss tëscht deene grousse Fraktioune gewiescht. Do huet d’Tilly Metz awer fonnt, datt d’Positioune vun deene Gréngen net genuch berécksiichtegt gi wieren. De Fernand Kartheiser huet par Konter gemengt, datt Europa ënnert enger grénger Ideologie leide géing an dowéinst am Verglach mat China an anere Länner ëmmer méi Buedem verléiere géing.
D’Tilly Metz huet dofir plädéiert, mam Silo-Denken opzehalen an déi verschidde Politikfelder méi zesummenzedenken. De Charel Goerens huet gefuerdert, datt méi op Reglementer amplaz op Direktive gesat sollt ginn, well et sech bei der Kompetitivitéit ëm eng europäesch Kompetenz handele géing. Fir de Fernand Kartheiser wier dat awer de falsche Wee, well esou déi national Parlamenter iwwergaange géinge ginn. De Marc Angel geet déi Diskussioun laanscht den eigentleche Problem, de Leit géing et dorëms goen, datt se genuch um Teller hunn an net dorëms, wou Decisioune geholl ginn.
Begrëffer fir vegan Liewensmëttel
Mat Bléck op déi rezent Decisioun, datt vegan Liewensmëttel net méi Wierder wéi Burger, Schnitzel oder Wurscht am Numm droen dierfen, ware sech déi fënnef Invitéeën zum Schluss dann zur Ofwiesslung eens. Déi Diskussioun hätt ee sech spuere kënnen.
