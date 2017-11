Wunnengshëllef: Hëllef fir Jonker, déi eng Wunneng brauchen (22.11.2017) Si këmmere sech ëm Jonker a Leit, déi sech um normale Marché keng Wunneng kënne leeschten. Wéinst den héije Loyeren geet d'Zuel vun hire Clienten erop.

Eng grouss Maison de Maitre zu Bouneweg. Hei liewe Jonker an enger WG zesummen. De Samuel wunnt zanter bal 3 Joer hei, doheem bei der Famill wier et einfach net méi gutt gelaf, seet hien. Iwwert den CEPAS, also de Spos, huet hien d'Plaz an der WG kritt.De Samuel ass elo 20 Joer al, an am leschte Joer Lycée. Hie wëll weider studéieren, Informatik, Robotik oder Satellitentechnik. Mariana ass eng vu senge Matbewunnerinnen. Déi jonk Fra geet och nach an d'Schoul a wunnt ewell zanter engem Joer am Haus. Och d'Mariana wëll duerno op d'Uni goen, si gesäit d'WG als Virbereedung op d'Liewen.Déi Jonk, déi hei wunne sinn autonom, si ginn akafen, si kachen a mussen och soss kucke fir am Alldag eenz ze ginn. D'Zesummeliewe baséiert op Respekt. Dat eegent Zëmmer zum Beispill ass fir di aner Tabu, d'Privatsphäre gëtt respektéiert.Net just Schüler, ma och Stéit matt ganz niddregem Akommes gehéieren zu de Cliente vun der Wunnengshëllef. D'asbl huet am ganzen eng 120 Wunnengen, ma d'Demande geet ëmmer weider an d'Luucht.D'Wunnengshëllef lount bei Proprietairen, matt deenen ee schonn zanter Joeren zesummeschafft. Och si hunn allerdéngs de Problem, datt d'Loyeren ëmmer weider klammen.Finanzéiert gëtt d'Wunnengshëllef vum Logements-, dem Familljen an dem Educatiounsministère. Derniewent si 24 karitativ Organisatioune Member vun der asbl.