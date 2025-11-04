Zeienopruff
Wiem gehéieren dës Hausschlësselen a Sportschong?
De 24. Oktober gouf géint 15.10 Auer e verloossene Sportskuerf mat Sportskleedung, sou wéi en Hausschlëssel am Agang vum Mamer Park verbrannt.
Am Bulletin vun der Police gëtt präziséiert, dass de Kuerf net wäit vun der Rue de la Libération ugefaange gouf. An deem Zesummenhang sicht d'Police nom Besëtzer vun dësem Kuerf.
De Proprietär, sou wéi Aenzeien, déi Informatiounen iwwert dëse Fall hunn, si gebieden, sech bei der Police vu Capellen ze mellen, dat op der Telefonsnummer (+352) 244 30 1000 oder via E-Mail u Police.capellensteinfort@police.etat.lu.
