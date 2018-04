Digital Transformatioun / Reportage vum Pierre Weimerskirch (19.04.2018) Wei verännert d’ Digitaliséierung eis Gesellschaft? Dat ass eng Fro, déi den Owend op enger Konferenz vum Mouvement Ecologique diskutéiert gëtt.

Wei verännert d’ Digitaliséierung eis Gesellschaft? Dat eng ass Fro, déi en Donneschdeg den Owend op enger Konferenz vum Mouvement Ecologique diskutéiert gouf. Den Tilman Santarius ass Dozent op der TU Berlin an ass spezialiséiert a Froe vun der digitaler Transformatioun.



Am fréien Owend hu mir mat him iwwert den Afloss vun der digitaler Welt op eist Ëmfeld an Ëmwelt geschwat.

Schonn iwwert ee Joer ass et hier, datt den amerikaneschen Économist Jeremy Rifkin säi Rapport iwwer déi drëtt industriell Revolutioun, also den Zukunftsmodell fir Lëtzebuerg, presentéiert huet. Mëttlerweil zweiwelen déi mannst, datt an de nächste Joren d‘ Digitaliséierung ee groussen Afloss op eist Liewen wärt hunn. Fir den Tilman Santarius ass d‘ Digitaliséierung eng Méiglechkeet, fir Biosphären ze schützen a fir méi sozial Gerechtegkeet ze suergen.