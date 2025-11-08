Wéinst E.coli-Baktérien
De Kéis "Reblochon de Savoie AOP Masson" gouf zeréckgeruff
Symbolbild / © JGT / SCIENCE PHOTO LIBRARY VIA AFP
De Kéis "Reblochon de Savoie AOP Masson" gouf zeréckgeruff.
Wéi et e Samschdegmoien an engem Schreiwes vun der Veterinär- a Liewensmëttelverwaltung heescht, wieren E.coli-Baktérien am Kéis nogewise ginn.
Vum Réckruff betraff ass de Kéis an der Verpackung vu 450 Gramm mat den Oflafdatumer vum 2.11.2025 bis de 6.1.2026 an der Lot-Nummer "5-258V". Dëse gouf tëscht dem 22. an den 31. Oktober op verschidden Plazen am Land verkaf.
Weide Informatioune fannt Dir och un Internetsite vun LU-Alert.
