Während ee sech bei de grousse Parteie wuel keng Froen ze stelle brauch, war et bis zum Schluss net ganz kloer, ob och all méi kleng Partei, déi net an der Chamber vertrueden ass, Lëschte géif zesumme kréien.grad ewéihätten an all Bezierk eng komplett Lëscht mat 60 Kandidaten deposéiert, krute mer gesot.hätten eng Lëscht mat 23 Kandidaten am Süden eraginn, si hätten och di néideg Ënnerschrëfte vun 100 Wieler gesammelt.Keng Renseignementer krute mer bis en Donneschdeg de Moien allerdéngs vun der Partei, bei deenen et an de leschte Woche jo Onkloerheete ronderëm déi zwou Haaptpersoune gouf.Bei de Chamberwale gëtt et jo iwwregens, anescht wéi bei de Kommunalwalen, keng Residenzklausel, déi virgesäit, dass een do untrëtt, wou ee wunnt.