Queesch duerch d'Parteie fält op, dass d'Wuert "Lëtzebuerg" dacks an de Walslogane benotzt gëtt. Just d'LSAP huet nach kee Slogan presentéiert.

D'Chamberwale sti virun der Dier an d'Virbereedunge lafen op Héichtouren. All 5 Joer nees, probéieren d'Parteien mat méi oder wéineger innovativen a staarke Sloganen d'Leit dovun ze iwwerzeegen, hier Kräizer dann och an déi richteg Këschten ze maachen. Wat d'Ënnerscheeder vun dëse vis-à-vis vun de leschte Walen sinn, huet de Max Richartz mol ënnert d'Lupp geholl.

Slogane vun de Parteien - De Reportage vum Max Richartz



Ugefaange mat der CSV, déi de Claude Wiseler als Spëtzekandidat an d'Wale schéckt. “Zesumme fir de Wiessel”. Mat dësem Slogan geet d'Chrëschtlech sozial Vollekspartei an de Walkampf. Vis-à-vis vun 2013 huet sech also net esou vill geännert. Deemools war en nämlech “Zesumme fir Lëtzebuerg”. De Sproch ass also net grad esou patriotesch, ewéi viru 5 Joer. Dëst kann ee par contre net vun all de Parteie behaapten.

D’Piraten zesumme mat der PID, wëllen zum Beispill datt “Lëtzebuerg: modern a fair fir jiddereen” gëtt, nodeems se bei de leschte Wale mam Slogan “Reboot Luxembourg – Lëtzebuerg neistarten” de Grand-Duché opfrësche wollten.

Een anert Beispill ass d’ADR, bei deenen et dëst Joer “Är Stëmm fir Lëtzebuerg” heescht. Si änneren net all ze vill vis-à-vis vun 2013. Deemools war hire Slogan “éierlech. sozial. lëtzebuergesch.”

Och d'DP ronderëm de Premier Xavier Bettel ass patriotesch a probéiert mat “Zukunft op Lëtzebuergesch” ze punkten. Dëst ass souzesoen eng Suite vun 2013, wou et geheescht huet “Deng Stëmm fir d'Zukunft”. Se bleiwen hirem Konzept deemno trei.

Genau esou mécht et och d’KPL, déi genee wéi viru 5 Joer erëm dee mat Ofstand längste Sproch huet. “Deng Stëmm fir eng Konsequent Oppositioun – Wiel d'Kommunisten”. 2013 war hiert Motto “De Mënsch virum Profit – Aarbecht a sozial Ofsécherung fir jiddereen” esouguer nach méi laang.

Déi Lénk hale sech mat “Engagéiert fir Verännerung” ewéi och bei de leschte Walen éischter kuerz. “Elo. Déi Lénk” war deemools hire Slogan.

Mat 30 männleche an 30 weibleche Kandidaten op der Lëscht, sinn déi Gréng dëst Joer ganz equilibréiert opgestallt. “Zukunft, Zesummenhalt, gutt liewen”, mat dëse Wieder wëll déi alternativ Beweegung op Stëmmefang goen. Nodeems se 2013 mat “Méi Gréng, méi Verantwortung” déi 4.-meescht Stëmme kruten, probéiere se des Walen nees un dësen Erfolleg erunzekommen.

D’LSAP mam Spëtzekandidat Étienne Schneider ass déi eenzeg Partei, déi nach kee Slogan annoncéiert huet.

Elo e bestëmmte Walsproch erauszepicken ass schwéier, well alles an allem sinn et ëmmer nees déi selwecht Wierder déi erëm kommen. D'Parteie probéieren d'Leit jiddefalls esou direkt wéi méiglech unzeschwätzen. Op déi nei Sloganen awer elo wierklech esou innovativ sinn, ass eng aner Fro, mä et kënnt jo och net nëmmen dorops un, ween d'Leit am Endeffekt de 14. Oktober wielen.