Mat dësem Resultat:1. Piratepartei2. Déi Gréng3. LSAP4. CSV5. KPL6. DP7. ADR8. Déi LénkAmkënnt derbäi:9. DemokratieWat deugeet, do ass am Nomëtteg nach e separaten Tirage tëscht "Demokratie" an "Déi Konservativ", fir ze kucken, wien do 9 an 10 als Lëschtennummer kritt.