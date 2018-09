© Olidom Multimedia

De Parteipresident Jean Schoos an den Deputéierten Gast Gibéryen hunn d'Kandidaten 3 Woche virun de Walen encouragéiert, dobäi huet de Gast Gibéryen déi dräi Haaptsujeten nach emol betount, virop e verstännege Wuesstem an dann natierlech d'Lëtzebuerger Sprooch.

Wéi de Gast Gibéryen betount, hätt keng aner Partei sech iwwer all déi Joren systematesch a kompromësslos fir d'Lëtzebuerger Sprooch agesat. Lo kuerz virun de Walen wieren déi aner Parteien och op eemol fir eis Sprooch, géife sech quasi iwwerschloen fir de Leit hiren Asaz ze weisen. A Wierklechkeet wier et just d'Angscht, de Wieler kéint dowéinst d'ADR wielen. Ma eng Kopie wier ni esou gutt wéi d'Original an den Original ass d'ADR.





De Gast Gibéryen