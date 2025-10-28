Wéi d'Douane en Dënschdeg de Moie matgedeelt huet, goufe bannent engem Mount 1.051 Kartusche mat Zigaretten um Findel séchergestallt.

Dat bei Kontrollen tëscht dem 29. August an dem 3. Oktober dëst Joer vun der Douane um Fluchhafen. De Gros vun den Zigarette war am Gepäck verstoppt, an der Haaptsaach vu Passagéier, déi aus der Tierkei an aus Armenien koumen a fir den illegale Marché geduecht waren.

© Administration des douanes et accises

Schreiwes

La douane saisit plus de 210 000 cigarettes à l’aéroport de Luxembourg (28.10.2025)

Communiqué par : Administration des douanes et accises



Entre le 29 août et le 3 octobre 2025, les agents de l’Administration des douanes et accises ont intercepté 1 051 cartouches de cigarettes, soit 210 385 cigarettes, à l’aéroport de Luxembourg.

Les cigarettes, destinées à être introduites illégalement sur le marché européen, étaient dissimulées dans les bagages de passagers en provenance principalement de Turquie et d'Arménie. Dans l'une des affaires, les étiquettes de bagages avaient été manipulées illégalement pour donner l’impression qu'il s'agissait d'un déplacement intra-UE.

Des poursuites sont en cours à l’encontre des trafiquants.

Cette saisie illustre une fois de plus l’importance que l’Administration des douanes et accises attache à la lutte contre la contrebande de tabac, un phénomène qui présente une menace pour le marché européen en contournant les régulations fiscales. ‎