Beim Logement si sech all d'Parteien eens: Et muss méi gemaach ginn. Soubal et drëms geet ze handelen, zersetzt sech awer dee Konsens.

X

"Wunnraum fir jiddereen", "Bezuelbart wunne fir jiddereen", "Bauoffensiven hei an do": An hire respektive Walprogrammer fënnt een eng ganz Rei Proposen, fir d’Offer an d’Luucht ze bréngen, fir d’Prozeduren ze vereinfachen, an an an.



Fir doriwwer ze diskutéieren, si Vertrieder vun 8 Parteien a Lëschten aus de 4 Bezierker bei eis am Studio.

Fir d’Piratepartei den Daniel Frères Kandidat am Osten, fir déi Gréng de Félix Braz Minister a Kandidat am Süden, fir d’LSAP den Yves Cruchten Deputéierten a Kandidat am Süden, fir d’CSV d’Françoise Hetto Deputéiert a Kandidatin am Osten, fir d’Kommunistesch Partei de Jean-Marie Jacoby Kandidat am Zentrum, fir d’DP de Marc Hansen Logementsminister a Kandidat am Norden, fir d’ADR de Jean Schoos Kandidat am Osten a fir déi Lénk d’Carole Thoma Kandidatin am Süden.





Piratepartei: Daniel Frères

déi Gréng: Félix Braz

LSAP: Yves Cruchten

CSV: Françoise Hetto

KPL: Jean-Marie Jacoby

DP: Marc Hansen

ADR: Jean Schoos

déi Lénk: Carole Thoma