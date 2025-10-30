Vullegripp-Infektioune beim Mënsch si rar, ma d'Santé warnt elo trotzdeem.

Leit, déi a Kontakt mat Gefligel kommen, kréie staark recommandéiert, sech impfen ze loossen, an zwar géint déi saisonal Gripp. Viséiert sinn zum Beispill Veterinären, Gefligel-Baueren, Mataarbechter am Schluechthaus a Leit vun der Naturverwaltung. Déi Concernéiert kënnen hir Impfung beim Aarbechtsdokter oder Generalist maache loossen.

Fir de Rescht gëlle weider eng Partie Sécherheetsmesuren: Et soll een zum Beispill Händchen undinn an all Kontakt mat kranken oder doudegen Déieren evitéieren.

Zu Lëtzebuerg goufe bis ewell néng Krukerten an ee Reier fonnt, déi sech mam H5N1-Virus infizéiert haten. All Ausstellungen, Foiren a Mäert mat Gefligel sinn antëscht verbueden. D'Stall-Flicht bleift zu Lëtzebuerg en place.

D'Vullegripp ass an der Reegel net op de Mënsch iwwerdrobar, ma et gouf scho Fäll. An den USA war am Januar den éischten Doudesfall an deem Zesummenhang gemellt ginn.

Och an der Groussregioun breet sech d'Vullegripp aus

An der Lutte géint d'Verbreedung vun der Vullegripp gëtt et elo och am Saarland eng Stall-Flicht. Och an enge sëllege Landkreeser an anere Bundeslänner gëtt et dës Flicht schonn, an nach dës Woch soll se dem "Trierischer Volksfreund" no och an der Stad Tréier an am Landkrees Trier-Saarburg agefouert ginn.

Bis e Mëttwoch goufen am Landkrees Trier-Saarburg an zu Tréier zéng Krukerte fonnt, déi un der Vullegripp gestuerwe sinn.

De Communiqué vun der Santé

Grippe aviaire : les professionnels à risque de contamination invités à se faire vacciner contre la grippe saisonnière

Communiqué par : ministère de la Santé et de la Sécurité sociale



Suite à la découverte de neuf grues cendrées et d’un héron cendré morts, positifs au virus de la grippe aviaire hautement pathogène, une vigilance accrue est nécessaire. Ceci notamment pour les personnes en contact professionnel ou occasionnel avec les oiseaux migrateurs, mais aussi les oiseaux d’élevages qui pourraient être potentiellement contaminés.

Un risque rare, mais surveillé : l’apparition de nouveaux variants de grippe

La grippe aviaire peut rarement causer des infections chez l’humain. Mais des virus de grippe d’origine animale différente (aviaire, de cochon ou d’humain) peuvent se réassortir et former un nouveau variant de virus grippal.

La Direction de la santé recommande la vaccination contre la grippe saisonnière pour les personnes susceptibles d’être exposées à la grippe aviaire

Dès lors la Direction de la santé recommande la vaccination contre la grippe saisonnière pour les personnes susceptibles d’être exposées à des oiseaux infectés et éviter ainsi tout risque de co-infection (et donc de réassortiment viral).

Cette vaccination est fortement recommandée pour :

Les vétérinaires et leurs assistants ;

Les éleveurs de volailles et personnels d’élevage ;

Les agents des abattoirs, du nettoyage et de la désinfection des exploitations avicoles ;

Les agents de l’Administration de la nature et des forêts (ANF) et les travailleurs forestiers susceptibles de manipuler des oiseaux sauvages morts ou malades ;

Les forestiers et bénévoles participant à la gestion d’événements ruraux ou de chasse impliquant des oiseaux sauvages ;

Les personnels de la faune sauvage, y compris les gardes-chasse, bagueurs et bénévoles en centre de soins pour animaux.

La vaccination peut être réalisée auprès du médecin du travail et du médecin généraliste ou traitant.

Mesures de précaution lors de la découverte d’un animal suspect

Les personnes amenées à manipuler des oiseaux sauvages doivent :