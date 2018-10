Vum Lynn Cruchten (Télé) an lm (RTL.lu)

Wou dréckt zu Esch de Schong? (25.10.2018) Ënnert dem Motto "Mäi Quartier. Meng Wënsch." hunn tëscht Mee a Juli dëst Joer iwwer 1.000 Leit un enger Ëmfro deelgeholl.

D'Gemeng Esch hat nieft engem Froebou och Workshoppen, Stadspadséiergäng a Konferenzen organiséiert, fir gewuer ze ginn, wou de Schong an der Minettmetropol dréckt.Wat sinn de Leit hir Doleancen a Punkto Sécherheet, Hygiène, Mobilitéit, Stadbild, Wunnen, Geschäftswelt, Demographie a Gesellschaft?De 5. Dezember 2018 ginn déi gebündelt Meenungen an entspriechend Moossnamen an engem Dokument mat 140 Punkte verëffentlecht. En Donneschdeg schonn hunn d'Gemengeresponsabel vun Esch-Uelzecht déi Haaptresultater vun der Biergerbedeelegung presentéiert.