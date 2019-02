Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Liichtverschmotzung zu Lëtzebuerg (07.02.2019) Wa vun Ëmweltverschmotzung riets geet, denkt een net direkt drun, mä och d'Licht gëtt ëmmer méi zu enger Plo.

Déi éischt, di d’Liichtverschmotzung erkannt hunn, waren d’Astronomen. Vun de Stären, zeréck op d'Äerd, stécht et an d'Aen: d'Liichtverschmotzung ass besonnesch impressionnant, iwwer Nord-Italien an iwwer de Benelux-Staaten.

Wat Lëtzebuerg ubelaangt, sou fält d'Stad Lëtzebuerg kloer op.

Awer och déi grouss Tankstatiounen op den Autobunnen, Industriezonen, Foussballterrainen an de Prisong, sou den Dr. Lukas SCHULER, President vun Dark-Sky Switzerland.

Exzessiivt Liicht, wat d'Mënschen a virop och d'Déiere belaascht.

2016 hat de Mouvement Ecologique d'Thema eng éischt Kéier opgegraff. Virun zwee Joer gouf e Guide ausgeschafft. Fir Staat a Gemengen ze beroden.

Wat fir en Objet beliichten ech? Mat wat fir enger Technik? Zesumme mam Ëmweltministère gouf dunn zum Beispill dëse Folder ausgeschafft, deen och Privatstéit kloer Rotschléi mat op de Wee gëtt: Laanscht LED géif kee Wee méi féieren, sou den Uwe Knappschneider vu Licht, Raum a Stadt Planung. Wichteg wier och, datt d’Liicht sou mann wéi méiglech Blo ass.

Et ass dat blot Liicht wat besonnesch Déieren unzitt an deemno och stéiert. Den Design vun der Luucht selwer, ass och wichteg. D'Strale solle just a Richtung Buedem goen.