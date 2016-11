Ronn een Drëttel vun der weltwäiter Liewensmëttelproduktioun flitt an d’Poubelle, dat ass iwwert eng Milliard Tonnen Iessen

Antigaspi (28.11.2016) Manner wechgeheien: Keng Liewensmëttel verschwenden

An ob et geschmaacht huet a wat hannert der Campagne stécht, gesitt der den Owend am Reportage op RTL Télé Lëtzebuerg.