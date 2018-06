BREAKING: Sebastian Vettel scores his 50th career victory, and with it takes the lead of the championship! #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/CsedvRBgqf — Formula 1 (@F1) 10. Juni 2018

Nodeems de Sebastian Vettel sech um Samschdeg d'Pole Position geséchert huet, stoung de Lewis Hamilton, deen als véierten an d'Course gaangen ass bëssen ënner Drock fir de Vettel am General net ze vill Punkten ophuelen ze loossen. Just 14 Punkten hu béid Piloten nämlech just getrennt.Nodeems de Vettel a Kanada awer um Sonndeg konnt wannen an den Hamilton just 5. ginn ass, huet den Däitsche Ferrari-Pilot elo d'Leaderpositioun am General iwwerholl. Mam Vettel um Podium stinn zu Montreal de Valterri Bottas an de Max Verstappen.

Resumé vun der Course

LAP 1/70:



Great start for Vettel but there's been a huge impact behind



Hartley and Stroll are OUT #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/7mazteuo3X — Formula 1 (@F1) 10. Juni 2018

LAP 36/37 of 70: Bottas and Vettel pit on consecutive laps. Both switch to supersofts, and retain their positions on track #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/wAI4q1xdQC — Formula 1 (@F1) 10. Juni 2018

LAP 43/70: Heartbreak for Alonso in his 300th GP



Car loses power, @McLarenF1 radio to tell him to retire #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/rsFZ6f7AjZ — Formula 1 (@F1) 10. Juni 2018

Sebastian Vettel Valterri Bottas Max Verstappen Daniel Ricciardo Lewis Hamilton Kimi Räikönnen Esteban Ocon Nico Hülkenberg Carlos Sainz Jr. Charles Leclerc

Ugefangen mat engem Jubiläum. Fir de Fernando Alonso war de Grousse Präis vu Kanada den 300. Grand-Prix vun der Karriäre. Fir dës Geleeënheet ass de Spuenier dann och mat engem speziellen Helm un den Depart gaangen.Um Start sollt un der Spëtzt alles beim ale bleiwen. Kee Pilot konnt eng Plaz guttmaachen. An der Mëtt vum Feld sollt et an der éischter Ronn awer scho richteg virugoen. Nodeems de Lance Stroll an de Brendon Hartley net laanschteneen koumen, si béid Autoen an der Streckebegrenzung gelant.Natierlech war d'Course fir béid Piloten net just eriwwer mä ganz séier war och kloer, dass d'Safety Car huet missen op d'Streck kommen. No just enger Ronn war d'Course also schonn eng éischte Kéier ënnerbrach. Ab der véierter Ronn konnt d'Course awer erëm normal weidergefuer ginn an de Sebastian Vettel huet direkt mol e puer ganz séier Ronnen aus dem Hutt gezaubert. Dem däitschen Ex-Weltmeeschter seng Avance ass deementspriechend ëmmer méi grouss ginn. Hannendrunner hu sech de Bottas, Verstappen an Hamilton ëm déi zweete Plaz gestridden.Éischt Changementer am Klassement sollten awer réischt mat de Boxestoppe kommen. Nodeems de Lewis Hamilton an den Daniel Ricciardo nämlech hiren éischte Stopp gemaach haten, ass den Daniel Ricciardo ganz knapp erëm virum aktuelle Weltmeeschter op d'Streck komm a konnt sech déi véierte Plaz sécheren.Un der Spëtzt huet et ganz laang gedauert bis den Däitsche Sebastian Vettel an d'Box sollt kommen. Eréischt an der 37. vu 70 Ronnen war et souwäit. Hei huet och alles problemlos geklappt an de Ferrari-Pilot ass och als Leader zeréck op d'Streck komm.En schlechten Dag hatt alt erëm dem Alonso säi McLaren erwescht. An der 43. Ronn huet den Ex-Weltmeeschter an senger 300. Course den Auto wéinst technesche Problemer missen ofstellen.An enger Course, déi ganz wéineg Héichpunkte kannt huet, ass den Hamilton an der Schlussphase ëmmer méi no un de Ricciardo erukomm an et sollt nach eng Kéier richteg spannend ginn. Fir den Hamilton war dës Situatioun ganz spannend. Mat enger Victoire vum Vettel an enger 5. PLaz vum Britt, géif de Vettel den Hamilton am General iwwerhuelen mee wann den Hamilton als 4. géif an d'Zill kommen, kéint den Hamilton seng Féierung esou just nach behaapten. Schlussendlech sollt et dem Hamilton awer net méi geléngen de Ricciardo ze iwwerhuelen, sou dass de Vettel no dëser Course och neie Leader am General ass. Just ee Punkt hannendrun ass den Lewis Hamilton elo den Zweeten.D'Top 10 der Course am Iwwerbléck: