Géint 11 Auer e Freideg de Moien huet den Himmel iwwer Lëtzebuerg seng Schleisen opgemaach an huet relativ séier fir Problemer gesuergt. Besonnesch betraff war ëm déi Zäit de Raum Hesper, Houwald a Gaasperech.Och am Raum Leideleng, Riedgen si bannent der leschter Stonn bis zu 60 Liter de Metercarré erofgaang, ëmmerhin sou vill, wéi fir de ganze Juni gerechent gëtt. Kuerz drop ass dee Wäert nach emol geklommen op 72 Liter de Metercarré an huet sech op d'Regioune Betten-op-der-Mess, Dippech, Elleng, Kockelscheier, Lampech a Recken-op-der-Mess ausgebreet.D'CITA huet iwwerdeems virun Aquaplaning-Gefor op der Escher A4, am Beräich Stad-Leideleng, gewarnt. Et géif op där Plaz och scho massiv stauen. Och um Gaasperecher Kräiz an op der Diddelenger A3, op der Héicht vun der Aire de Berchem, leeft den Trafic méi lues wéinst dem ville Waasser op der Strooss.Op der Areler A6, tëscht dem Zéissenger an dem Gaasperecher Kräiz, ass d'Vitesse a béide Richtungen op 70 km/h limitéiert. Do ass jo en neie Belag geluecht ginn.